https://ria.ru/20240426/obstrel-1942450024.html
ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР
ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР - РИА Новости, 26.04.2024
ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР
Украинские войска обстреляли город Новодружеск в ЛНР, один человек скончался от травм, двое ранены, повреждены дома и квартиры, сообщила в пятницу администрация РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:34
2024-04-26T11:34
2024-04-26T11:59
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лисичанск
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ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Новодружеск в ЛНР, один человек скончался от травм, двое ранены, повреждены дома и квартиры, сообщила в пятницу администрация Лисичанска."В результате обстрела со стороны укронацистов города Новодружеска повреждения получили частные домостроения и квартиры. Также есть пострадавшие гражданские: один мужчина от полученных травм скончался, еще двое мужчин получили осколочные ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.В сообщении добавляется, что в результате обстрела был перебит газопровод, без газа остались несколько сотен абонентов. Специалисты устраняют последствия, восстанавливают газовую трубу.В администрации подчеркнули, что в последнее время ситуация с обстрелами Лисичанска и прилегающих к нему населённых пунктов значительно обострилась."Не имея успехов на фронте, бандформирования ВСУ срывают свою злость на мирном населении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240426/obstrel-1942437171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР
После обстрела в Новодружеске со стороны ВСУ один человек умер и двое ранены
ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Новодружеск в ЛНР, один человек скончался от травм, двое ранены, повреждены дома и квартиры, сообщила в пятницу администрация Лисичанска.
"В результате обстрела со стороны укронацистов города Новодружеска повреждения получили частные домостроения и квартиры. Также есть пострадавшие гражданские: один мужчина от полученных травм скончался, еще двое мужчин получили осколочные ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.
В сообщении добавляется, что в результате обстрела был перебит газопровод, без газа остались несколько сотен абонентов. Специалисты устраняют последствия, восстанавливают газовую трубу.
В администрации подчеркнули, что в последнее время ситуация с обстрелами Лисичанска и прилегающих к нему населённых пунктов значительно обострилась.
"Не имея успехов на фронте, бандформирования ВСУ
срывают свою злость на мирном населении", - говорится в сообщении.