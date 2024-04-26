https://ria.ru/20240426/obstrel-1942450024.html

ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР

ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР - РИА Новости, 26.04.2024

ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР

Украинские войска обстреляли город Новодружеск в ЛНР, один человек скончался от травм, двое ранены, повреждены дома и квартиры, сообщила в пятницу администрация РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:34

2024-04-26T11:34

2024-04-26T11:59

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Новодружеск в ЛНР, один человек скончался от травм, двое ранены, повреждены дома и квартиры, сообщила в пятницу администрация Лисичанска."В результате обстрела со стороны укронацистов города Новодружеска повреждения получили частные домостроения и квартиры. Также есть пострадавшие гражданские: один мужчина от полученных травм скончался, еще двое мужчин получили осколочные ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.В сообщении добавляется, что в результате обстрела был перебит газопровод, без газа остались несколько сотен абонентов. Специалисты устраняют последствия, восстанавливают газовую трубу.В администрации подчеркнули, что в последнее время ситуация с обстрелами Лисичанска и прилегающих к нему населённых пунктов значительно обострилась."Не имея успехов на фронте, бандформирования ВСУ срывают свою злость на мирном населении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240426/obstrel-1942437171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия