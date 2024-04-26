https://ria.ru/20240426/obstrel-1942437171.html
В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек
В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек - РИА Новости, 26.04.2024
В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек
Житель села в Глушковском районе Курской области погиб после обстрела ВСУ, повреждены пять домов, магазин и автомобиль, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:00
2024-04-26T11:00
2024-04-26T12:03
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942461238_0:152:963:694_1920x0_80_0_0_63ceeb9b6d0e861da2e9fd3bfc659f35.jpg
РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Житель села в Глушковском районе Курской области погиб после обстрела ВСУ, повреждены пять домов, магазин и автомобиль, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Насчитали 11 прилетов. Погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким", - написал Старовойт.Он добавил, что повреждения получили пять домовладений, магазин и автомобиль. Перебита газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично нет света. Аварийные бригады начнут восстановление, как только позволит обстановка. Подомовой обход продолжается.
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942435889.html
глушковский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942461238_0:62:963:784_1920x0_80_0_0_bddfe7d6e9ec18c328c366babc1e9d8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, глушковский район, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек
В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек, повреждены пять домов