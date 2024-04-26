https://ria.ru/20240426/obstrel-1942437171.html

В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек

В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек - РИА Новости, 26.04.2024

В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек

Житель села в Глушковском районе Курской области погиб после обстрела ВСУ, повреждены пять домов, магазин и автомобиль, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:00

2024-04-26T11:00

2024-04-26T12:03

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

курская область

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Житель села в Глушковском районе Курской области погиб после обстрела ВСУ, повреждены пять домов, магазин и автомобиль, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Насчитали 11 прилетов. Погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким", - написал Старовойт.Он добавил, что повреждения получили пять домовладений, магазин и автомобиль. Перебита газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично нет света. Аварийные бригады начнут восстановление, как только позволит обстановка. Подомовой обход продолжается.

https://ria.ru/20240426/shoygu-1942435889.html

глушковский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, глушковский район, курская область, вооруженные силы украины