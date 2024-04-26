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В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 26.04.2024 (обновлено: 12:03 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/obstrel-1942437171.html
В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек
В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек - РИА Новости, 26.04.2024
В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек
Житель села в Глушковском районе Курской области погиб после обстрела ВСУ, повреждены пять домов, магазин и автомобиль, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:00
2024-04-26T12:03
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курская область
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Житель села в Глушковском районе Курской области погиб после обстрела ВСУ, повреждены пять домов, магазин и автомобиль, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Насчитали 11 прилетов. Погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким", - написал Старовойт.Он добавил, что повреждения получили пять домовладений, магазин и автомобиль. Перебита газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично нет света. Аварийные бригады начнут восстановление, как только позволит обстановка. Подомовой обход продолжается.
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942435889.html
глушковский район
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происшествия, глушковский район, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек

В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек, повреждены пять домов

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела села Коровяковка Глушковского района Курской области. 26 апреля 2024
Последствия обстрела села Коровяковка Глушковского района Курской области. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела села Коровяковка Глушковского района Курской области. 26 апреля 2024
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РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Житель села в Глушковском районе Курской области погиб после обстрела ВСУ, повреждены пять домов, магазин и автомобиль, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Насчитали 11 прилетов. Погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким", - написал Старовойт.
Он добавил, что повреждения получили пять домовладений, магазин и автомобиль. Перебита газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично нет света. Аварийные бригады начнут восстановление, как только позволит обстановка. Подомовой обход продолжается.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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10:55
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГлушковский районКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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