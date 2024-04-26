https://ria.ru/20240426/obschestvennoe-1942434007.html
СМИ: на севере Харькова прогремел взрыв
СМИ: на севере Харькова прогремел взрыв - РИА Новости, 26.04.2024
СМИ: на севере Харькова прогремел взрыв
Взрыв прогремел на севере Харькова, предположительно, за пределами города, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:48
2024-04-26T10:48
2024-04-26T10:59
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел на севере Харькова, предположительно, за пределами города, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. "На севере Харькова раздался взрыв. Вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, сумская область
В мире, Харьков, Сумская область, Специальная военная операция на Украине
СМИ: на севере Харькова прогремел взрыв
"Общественное": на севере Харькова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги