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СМИ: на севере Харькова прогремел взрыв - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 26.04.2024 (обновлено: 10:59 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/obschestvennoe-1942434007.html
СМИ: на севере Харькова прогремел взрыв
СМИ: на севере Харькова прогремел взрыв - РИА Новости, 26.04.2024
СМИ: на севере Харькова прогремел взрыв
Взрыв прогремел на севере Харькова, предположительно, за пределами города, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:48
2024-04-26T10:59
в мире
харьков
сумская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел на севере Харькова, предположительно, за пределами города, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. "На севере Харькова раздался взрыв. Вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html
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харьков
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в мире, харьков, сумская область
В мире, Харьков, Сумская область, Специальная военная операция на Украине
СМИ: на севере Харькова прогремел взрыв

"Общественное": на севере Харькова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел на севере Харькова, предположительно, за пределами города, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.
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"На севере Харькова раздался взрыв. Вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении.
Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковСумская область
 
 
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