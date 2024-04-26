https://ria.ru/20240426/obschestvennoe-1942434007.html

СМИ: на севере Харькова прогремел взрыв

СМИ: на севере Харькова прогремел взрыв - РИА Новости, 26.04.2024

СМИ: на севере Харькова прогремел взрыв

Взрыв прогремел на севере Харькова, предположительно, за пределами города, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:48

2024-04-26T10:48

2024-04-26T10:59

в мире

харьков

сумская область

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922904659_0:175:1209:855_1920x0_80_0_0_676bff177d6b4ef4203c15a2c1d02871.jpg

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел на севере Харькова, предположительно, за пределами города, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. "На севере Харькова раздался взрыв. Вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html

https://ria.ru/20240426/smi-1942407178.html

харьков

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков, сумская область