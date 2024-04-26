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На Украине отправили под стражу министра аграрной политики - РИА Новости, 26.04.2024
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10:29 26.04.2024 (обновлено: 12:34 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/obschestvennoe-1942429661.html
На Украине отправили под стражу министра аграрной политики
На Украине отправили под стражу министра аграрной политики - РИА Новости, 26.04.2024
На Украине отправили под стражу министра аграрной политики
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу министра аграрной политики Украины Николая Сольского, фигурирующего в деле о махинациях с... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:29
2024-04-26T12:34
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу министра аграрной политики Украины Николая Сольского, фигурирующего в деле о махинациях с землей, до 24 июня с возможностью внесения залога в 1,8 миллиона долларов, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное". Верховная рада Украины в четверг сообщала, что Сольский подал заявление об отставке. "Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому, ему назначили содержание под стражей на 60 дней с возможностью выйти под залог. Согласно решению суда, Сольский будет оставаться под стражей до 24 июня. Или он может внести залог в размере 75 миллионов гривен (1,8 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным телеканала, сторона обвинения ходатайствовала о содержании Сольского под стражей с возможностью внесения залога в размере более 200 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов). Это объясняли различными рисками, в том числе вероятностью бегства Сольского, который как отец троих несовершеннолетних детей и чиновник с правом на заграничные командировки может свободно покинуть Украину. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 23 апреля заявило, что раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов, утверждалось, что среди участников махинации есть министр, бывший глава аграрного комитета Верховной рады. Название министерства и имя его руководителя НАБУ не называло, но, по версии ряда украинских СМИ, речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском.
https://ria.ru/20231211/mask-1915007877.html
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в мире, украина, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специальная военная операция на Украине
На Украине отправили под стражу министра аграрной политики

На Украине суд отправил под стражу министра аграрной политики Сольского

© Фото : Министерство аграрной политики и продовольствия УкраиныМинистр аграрной политики Украины Николай Сольский
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу министра аграрной политики Украины Николая Сольского, фигурирующего в деле о махинациях с землей, до 24 июня с возможностью внесения залога в 1,8 миллиона долларов, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное".
Верховная рада Украины в четверг сообщала, что Сольский подал заявление об отставке.
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"Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому, ему назначили содержание под стражей на 60 дней с возможностью выйти под залог. Согласно решению суда, Сольский будет оставаться под стражей до 24 июня. Или он может внести залог в размере 75 миллионов гривен (1,8 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
По данным телеканала, сторона обвинения ходатайствовала о содержании Сольского под стражей с возможностью внесения залога в размере более 200 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов). Это объясняли различными рисками, в том числе вероятностью бегства Сольского, который как отец троих несовершеннолетних детей и чиновник с правом на заграничные командировки может свободно покинуть Украину.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 23 апреля заявило, что раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов, утверждалось, что среди участников махинации есть министр, бывший глава аграрного комитета Верховной рады. Название министерства и имя его руководителя НАБУ не называло, но, по версии ряда украинских СМИ, речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском.
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