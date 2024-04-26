https://ria.ru/20240426/norilsk-1942406486.html

В аэропорту Норильска задержали рейсы двух авиакомпаний

В аэропорту Норильска задержали рейсы двух авиакомпаний - РИА Новости, 26.04.2024

В аэропорту Норильска задержали рейсы двух авиакомпаний

Рейсы двух авиакомпаний задерживаются в аэропорту Норильска из-за тумана, более тысячи пассажиров ожидают вылета, сообщает Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T07:56

2024-04-26T07:56

2024-04-26T07:56

норильск

новосибирск

красноярск

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Рейсы двух авиакомпаний задерживаются в аэропорту Норильска из-за тумана, более тысячи пассажиров ожидают вылета, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Норильска имени Н.Н. Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (туман) ограничен прием и вылет воздушных судов. Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпании "Сибирь" и "Нордстар" в города Москву, Сочи, Уфу, Пермь, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. Более 1 тысячи пассажиров ожидают вылета воздушных судов", – говорится в сообщении. Исполнение законодательства о защите прав пассажиров в аэропортах Норильска, Красноярска и Новосибирска проверяют транспортные прокуратуры этих городов.

https://ria.ru/20230915/krasnoyarsk-1896439446.html

норильск

новосибирск

красноярск

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норильск, новосибирск, красноярск, западно-сибирская транспортная прокуратура