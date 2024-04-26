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В аэропорту Норильска задержали рейсы двух авиакомпаний - РИА Новости, 26.04.2024
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07:56 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/norilsk-1942406486.html
В аэропорту Норильска задержали рейсы двух авиакомпаний
В аэропорту Норильска задержали рейсы двух авиакомпаний - РИА Новости, 26.04.2024
В аэропорту Норильска задержали рейсы двух авиакомпаний
Рейсы двух авиакомпаний задерживаются в аэропорту Норильска из-за тумана, более тысячи пассажиров ожидают вылета, сообщает Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T07:56
2024-04-26T07:56
норильск
новосибирск
красноярск
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Рейсы двух авиакомпаний задерживаются в аэропорту Норильска из-за тумана, более тысячи пассажиров ожидают вылета, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Норильска имени Н.Н. Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (туман) ограничен прием и вылет воздушных судов. Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпании "Сибирь" и "Нордстар" в города Москву, Сочи, Уфу, Пермь, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. Более 1 тысячи пассажиров ожидают вылета воздушных судов", – говорится в сообщении. Исполнение законодательства о защите прав пассажиров в аэропортах Норильска, Красноярска и Новосибирска проверяют транспортные прокуратуры этих городов.
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норильск, новосибирск, красноярск, западно-сибирская транспортная прокуратура
Норильск, Новосибирск, Красноярск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В аэропорту Норильска задержали рейсы двух авиакомпаний

В аэропорту Норильска задерживаются рейсы двух авиакомпаний из-за тумана

© Фото : Аэропорт "Норильск"Аэропорт "Норильск"
Аэропорт Норильск - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Аэропорт "Норильск"
Аэропорт "Норильск". Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Рейсы двух авиакомпаний задерживаются в аэропорту Норильска из-за тумана, более тысячи пассажиров ожидают вылета, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В международном аэропорту Норильска имени Н.Н. Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (туман) ограничен прием и вылет воздушных судов. Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпании "Сибирь" и "Нордстар" в города Москву, Сочи, Уфу, Пермь, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. Более 1 тысячи пассажиров ожидают вылета воздушных судов", – говорится в сообщении.
Аэропорт Емельяново (Красноярск) - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В аэропорту Красноярска задержали четыре рейса
15 сентября 2023, 04:10
Исполнение законодательства о защите прав пассажиров в аэропортах Норильска, Красноярска и Новосибирска проверяют транспортные прокуратуры этих городов.
 
НорильскНовосибирскКрасноярскЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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