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Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках"
Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.04.2024
Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках"
Международное сообщество по-прежнему ничего не знает о результатах расследования ФРГ теракта на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T22:25
2024-04-26T22:25
2024-04-26T22:32
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ООН, 26 апр - РИА Новости. Международное сообщество по-прежнему ничего не знает о результатах расследования ФРГ теракта на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Не сомневаемся, что в ходе сегодняшнего заседания западные коллеги продолжат столь же нелепо и саморазоблачающее хвалить датские и шведские власти, впустую потратившие полтора года, а также защищать немецкое расследование, о результатах которого международное сообщество по-прежнему не знает ничего", - сказал Небензя. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Цены на нефть, Россия, Германия, Европа, Василий Небензя, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках"
Небензя: мир ничего не знает об итогах расследования ФРГ теракта на "Севпотоках"