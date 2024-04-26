Рейтинг@Mail.ru
Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 26.04.2024 (обновлено: 22:32 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/nebenzya-1942637529.html
Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках"
Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.04.2024
Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках"
Международное сообщество по-прежнему ничего не знает о результатах расследования ФРГ теракта на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T22:25
2024-04-26T22:32
цены на нефть
россия
германия
европа
василий небензя
дмитрий песков
оон
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 26 апр - РИА Новости. Международное сообщество по-прежнему ничего не знает о результатах расследования ФРГ теракта на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Не сомневаемся, что в ходе сегодняшнего заседания западные коллеги продолжат столь же нелепо и саморазоблачающее хвалить датские и шведские власти, впустую потратившие полтора года, а также защищать немецкое расследование, о результатах которого международное сообщество по-прежнему не знает ничего", - сказал Небензя. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20231109/potok-1908295134.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, германия, европа, василий небензя, дмитрий песков, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Цены на нефть, Россия, Германия, Европа, Василий Небензя, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках"

Небензя: мир ничего не знает об итогах расследования ФРГ теракта на "Севпотоках"

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 апр - РИА Новости. Международное сообщество по-прежнему ничего не знает о результатах расследования ФРГ теракта на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Не сомневаемся, что в ходе сегодняшнего заседания западные коллеги продолжат столь же нелепо и саморазоблачающее хвалить датские и шведские власти, впустую потратившие полтора года, а также защищать немецкое расследование, о результатах которого международное сообщество по-прежнему не знает ничего", - сказал Небензя.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН "Северный поток"
9 ноября 2023, 02:07
 
Цены на нефтьРоссияГерманияЕвропаВасилий НебензяДмитрий ПесковООНГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала