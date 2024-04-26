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Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках"

Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.04.2024

Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках"

Международное сообщество по-прежнему ничего не знает о результатах расследования ФРГ теракта на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T22:25

2024-04-26T22:25

2024-04-26T22:32

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ООН, 26 апр - РИА Новости. Международное сообщество по-прежнему ничего не знает о результатах расследования ФРГ теракта на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Не сомневаемся, что в ходе сегодняшнего заседания западные коллеги продолжат столь же нелепо и саморазоблачающее хвалить датские и шведские власти, впустую потратившие полтора года, а также защищать немецкое расследование, о результатах которого международное сообщество по-прежнему не знает ничего", - сказал Небензя. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20231109/potok-1908295134.html

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