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В Оренбуржье затопленными остаются почти девять тысяч домов

В Оренбуржье затопленными остаются почти девять тысяч домов - РИА Новости, 26.04.2024

В Оренбуржье затопленными остаются почти девять тысяч домов

В Оренбуржье подтопленными остаются почти 9 тысяч домов и 14,5 тысяч участков, сообщило МЧС России в телеграм-канале. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:46

2024-04-26T18:46

2024-04-26T18:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

происшествия

россия

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УФА, 26 апр - РИА Новости. В Оренбуржье подтопленными остаются почти 9 тысяч домов и 14,5 тысяч участков, сообщило МЧС России в телеграм-канале."В регионе остаются подтоплены 8865 жилых домов и 14 545 приусадебных участков. С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 17 800 человек. Доставлено свыше 3 тысяч тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.Отмечается, что в области для ликвидации чрезвычайной ситуации задействована группировка сил и средств в количестве более 2,6 тысячи человек, 609 единиц техники и 25 плавсредств.

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оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, оренбургская область, происшествия, россия