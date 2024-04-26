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В Оренбуржье затопленными остаются почти девять тысяч домов - РИА Новости, 26.04.2024
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18:46 26.04.2024 (обновлено: 18:56 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942586267.html
В Оренбуржье затопленными остаются почти девять тысяч домов
В Оренбуржье затопленными остаются почти девять тысяч домов - РИА Новости, 26.04.2024
В Оренбуржье затопленными остаются почти девять тысяч домов
В Оренбуржье подтопленными остаются почти 9 тысяч домов и 14,5 тысяч участков, сообщило МЧС России в телеграм-канале. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:46
2024-04-26T18:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
происшествия
россия
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УФА, 26 апр - РИА Новости. В Оренбуржье подтопленными остаются почти 9 тысяч домов и 14,5 тысяч участков, сообщило МЧС России в телеграм-канале."В регионе остаются подтоплены 8865 жилых домов и 14 545 приусадебных участков. С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 17 800 человек. Доставлено свыше 3 тысяч тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.Отмечается, что в области для ликвидации чрезвычайной ситуации задействована группировка сил и средств в количестве более 2,6 тысячи человек, 609 единиц техники и 25 плавсредств.
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оренбургская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, оренбургская область, происшествия, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Происшествия, Россия
В Оренбуржье затопленными остаются почти девять тысяч домов

МЧС: в Оренбуржье затопленными остаются почти 9 тыс домов и 14,5 тыс участков

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодтопленная стела на въезде в Оренбургскую область
Подтопленная стела на въезде в Оренбургскую область - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подтопленная стела на въезде в Оренбургскую область. Архивное фото
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УФА, 26 апр - РИА Новости. В Оренбуржье подтопленными остаются почти 9 тысяч домов и 14,5 тысяч участков, сообщило МЧС России в телеграм-канале.
«
"В регионе остаются подтоплены 8865 жилых домов и 14 545 приусадебных участков. С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 17 800 человек. Доставлено свыше 3 тысяч тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в области для ликвидации чрезвычайной ситуации задействована группировка сил и средств в количестве более 2,6 тысячи человек, 609 единиц техники и 25 плавсредств.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Оренбургская областьПроисшествияРоссия
 
 
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