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В Тюменской области во время наводнения спасли бычков и коня - РИА Новости, 26.04.2024
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15:14 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html
В Тюменской области во время наводнения спасли бычков и коня
В Тюменской области во время наводнения спасли бычков и коня - РИА Новости, 26.04.2024
В Тюменской области во время наводнения спасли бычков и коня
Сотрудники МЧС спасли в пятницу в Абатском районе Тюменской области бычков и коня по кличке "Крепыш", которые оказались в зоне подтопления после промоины... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:14
2024-04-26T15:14
происшествия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли в пятницу в Абатском районе Тюменской области бычков и коня по кличке "Крепыш", которые оказались в зоне подтопления после промоины земляной насыпи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Сегодня в ходе патрулирования в деревне Кареглазова Абатского района была обнаружена промоина земляной насыпи, защищающей населенный пункт от воды. Несколько жилых домов оказались подтоплены", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что жители деревни были заблаговременно эвакуированы, они лишь иногда навещали оставленных домашних животных. "Вода быстро подступала к домам. Специалисты ведомства помогли вывести с подтопленной территории молодых бычков, сложнее всего пришлось с конем по кличке "Крепыш". Напуганное животное никак не хотело выходить из своего загона, но через некоторое время усилия спасателей увенчались успехом", - отметил представитель ведомства.По его словам, в настоящее время сотрудники МЧС совместно с дорожной службой проводят работы по сооружению и укреплению временной противопаводковой насыпи.
https://ria.ru/20240423/kurgan-1941730972.html
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происшествия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Тюменской области во время наводнения спасли бычков и коня

В Тюменской области спасли бычков и коня, оказавшихся в зоне подтопления

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России спасают коня в Тюменской области
Сотрудники МЧС России спасают коня в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли в пятницу в Абатском районе Тюменской области бычков и коня по кличке "Крепыш", которые оказались в зоне подтопления после промоины земляной насыпи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Сегодня в ходе патрулирования в деревне Кареглазова Абатского района была обнаружена промоина земляной насыпи, защищающей населенный пункт от воды. Несколько жилых домов оказались подтоплены", - сказал собеседник агентства.
© Фото : МЧС России/TelegramСотрудник МЧС России спасает домашнее животное в Тюменской области
Сотрудник МЧС России спасает домашнее животное в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудник МЧС России спасает домашнее животное в Тюменской области
Он добавил, что жители деревни были заблаговременно эвакуированы, они лишь иногда навещали оставленных домашних животных.
© Фото : МЧС России/TelegramСпасение домашнего животного в Тюменской области
Спасение домашнего животного в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Спасение домашнего животного в Тюменской области
"Вода быстро подступала к домам. Специалисты ведомства помогли вывести с подтопленной территории молодых бычков, сложнее всего пришлось с конем по кличке "Крепыш". Напуганное животное никак не хотело выходить из своего загона, но через некоторое время усилия спасателей увенчались успехом", - отметил представитель ведомства.
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ПроисшествияТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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