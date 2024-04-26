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Войска НАТО у границ России создали дополнительные угрозы, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024
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11:05 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/nato-1942440185.html
Войска НАТО у границ России создали дополнительные угрозы, заявил Шойгу
Войска НАТО у границ России создали дополнительные угрозы, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024
Войска НАТО у границ России создали дополнительные угрозы, заявил Шойгу
Вплотную вставшие у границ России войска НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:05
2024-04-26T11:05
россия
сергей шойгу
нато
безопасность
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Вплотную вставшие у границ России войска НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Войска альянса вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности. Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Астане. Он отметил, что РФ "придерживается политики невмешательства в дела других государств". "Вместе с тем, - подчеркнул Шойгу, - после распада Советского Союза продолжается расширение Североатлантического альянса на Восток, хотя в 90-х годах нам обещали, что этого не будет. В то же время прошло шесть волн расширения НАТО".
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россия, сергей шойгу, нато, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, НАТО, Безопасность
Войска НАТО у границ России создали дополнительные угрозы, заявил Шойгу

Шойгу: НАТО, встав вплотную к границам России, создала дополнительные угрозы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Вплотную вставшие у границ России войска НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Войска альянса вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности. Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Астане.
Он отметил, что РФ "придерживается политики невмешательства в дела других государств".
"Вместе с тем, - подчеркнул Шойгу, - после распада Советского Союза продолжается расширение Североатлантического альянса на Восток, хотя в 90-х годах нам обещали, что этого не будет. В то же время прошло шесть волн расширения НАТО".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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