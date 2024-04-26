https://ria.ru/20240426/nato-1942440185.html
Войска НАТО у границ России создали дополнительные угрозы, заявил Шойгу
Войска НАТО у границ России создали дополнительные угрозы, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024
Войска НАТО у границ России создали дополнительные угрозы, заявил Шойгу
Вплотную вставшие у границ России войска НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:05
2024-04-26T11:05
2024-04-26T11:05
россия
сергей шойгу
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_8c8acdd29d0a063c0358284838b73608.jpg
АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Вплотную вставшие у границ России войска НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Войска альянса вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности. Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Астане. Он отметил, что РФ "придерживается политики невмешательства в дела других государств". "Вместе с тем, - подчеркнул Шойгу, - после распада Советского Союза продолжается расширение Североатлантического альянса на Восток, хотя в 90-х годах нам обещали, что этого не будет. В то же время прошло шесть волн расширения НАТО".
https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_56af96d1bb46e58e7bc72c2dd36fa62d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, нато, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, НАТО, Безопасность
Войска НАТО у границ России создали дополнительные угрозы, заявил Шойгу
Шойгу: НАТО, встав вплотную к границам России, создала дополнительные угрозы