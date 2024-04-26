https://ria.ru/20240426/napadenie-1942495439.html

В Ростове-на-Дону проверят сообщение о мужчине, избивавшем людей

В Ростове-на-Дону проверят сообщение о мужчине, избивавшем людей - РИА Новости, 26.04.2024

В Ростове-на-Дону проверят сообщение о мужчине, избивавшем людей

Ростовская полиция начала проверку информации о мужчине, который неоднократно нападал на людей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:46

2024-04-26T13:46

2024-04-26T13:47

происшествия

россия

ростовская область

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Ростовская полиция начала проверку информации о мужчине, который неоднократно нападал на людей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области. "Сотрудниками управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводится проверка по факту размещенных в сети интернет публикаций, сопровождающихся видео, на которых запечатлен гражданин, совершающий противоправные деяния в отношении других лиц, а также нарушает общественный порядок на улицах города", - говорится в сообщении. В ряде соцсетей в пятницу была опубликована информация о мужчине, который систематически нападал на незнакомых ему людей, избивал их, нанося тяжелые травмы, и выкладывал соответствующие видео в интернете. Кроме того, он размещал на своей странице фотографии со вскинутой в нацистском приветствии рукой, в том числе на Красной площади в Москве. Как пояснили в полиции, принимаются меры, направленные на установление участников событий, а также выяснение обстоятельств произошедшего. По результатам проверки правоохранителями будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в пресс-службе регионального главка МВД. Следователи регионального СУСК РФ также начали проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе ведомства. Они проверят причастность этого мужчины к пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики, а также к избиению граждан, хулиганству и иным преступлениям.

https://ria.ru/20231016/zaderzhanie-1903080529.html

https://ria.ru/20240115/khuliganstvo-1921474406.html

россия

ростовская область

ростов-на-дону

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происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)