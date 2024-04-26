Подпольщики сообщили о росте числа иностранных наемников в Херсоне
Подполье: иностранных наемников в Херсоне по сравнению с 2022 годом стало больше
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Иностранных наёмников стало значительно больше в Херсоне по сравнению с 2022 годом, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град".
"Когда ВСУ входили в Херсон в ноябре 2022 года, то иностранных наемников было не очень много. Сейчас их заметно больше. Это, как правило, представители Кавказского и Грузинского легионов. Их можно распознать по характерным шевронам с надписями принадлежности к тому или иному воинскому подразделению. Хотя последнее время многие наемники не носят опознавательных знаков, и их определяем по иностранной речи", - рассказал "Град". Подпольщик добавил, что многие наёмники отказываются от участия в штурмовых действиях, боясь за собственную жизнь, и остаются в городе.
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"Последнее время в городе можно встретить и франкоязычных, и англоязычных наёмников, но их мало. Некоторые из наемников общаются то ли на румынском, то ли на молдавском языке. Также в городе ВСУ используют испаноязычных наемников для рытья окопов", - добавил собеседник агентства.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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