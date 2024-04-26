https://ria.ru/20240426/naemniki-1942408448.html
Экс-разведчик рассказал, почему французские наемники избегают наказания
Экс-разведчик рассказал, почему французские наемники избегают наказания - РИА Новости, 26.04.2024
Экс-разведчик рассказал, почему французские наемники избегают наказания
Французские "волонтёры" на Украине избегают наказания на родине, поскольку определение "наёмничества" в уголовном кодексе Франции достаточно узко, рассказал РИА РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:21
2024-04-26T08:21
2024-04-26T08:39
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ПАРИЖ, 26 апр – РИА Новости. Французские "волонтёры" на Украине избегают наказания на родине, поскольку определение "наёмничества" в уголовном кодексе Франции достаточно узко, рассказал РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины. МИД Франции, несмотря на публикации во французских СМИ информации о погибших на Украине французах, отрицает наличие в рядах ВСУ французских наёмников, обвиняя Россию в "дезинформации". Чинкуини объясняет это тем, что понятие "наёмник" - это фактически табу, ведь за это во Франции преследуют уголовно. "Слово "наёмник" в массовой культуре, в первую очередь, носит уничижительный характер, и, более того, наёмничество преследуется французским законодательством. Но его определение в Уголовном кодексе достаточно узкое, что позволяет отдельным волонтёрам, которых я знаю, избежать уголовного преследования во Франции", - отметил собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что со своей стороны "русские совершенно справедливо называют их (граждан, отправляющихся воевать в рядах ВСУ за деньги) наёмниками". "Юридические дебаты станут интересными тогда, когда русским удастся поймать разоблачённого агента французского правительства", - отметил Чинкуини. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наёмников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наёмников, ликвидированы 88.
https://ria.ru/20240426/naemniki-1942393325.html
https://ria.ru/20240425/naemniki-1942190413.html
https://ria.ru/20240425/naemniki-1942174735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, франция, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Экс-разведчик рассказал, почему французские наемники избегают наказания
Наемники из ВСУ избегают наказания во Франции из-за узкого определения в УК
ПАРИЖ, 26 апр – РИА Новости. Французские "волонтёры" на Украине избегают наказания на родине, поскольку определение "наёмничества" в уголовном кодексе Франции достаточно узко, рассказал РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины.
МИД Франции, несмотря на публикации во французских СМИ информации о погибших на Украине французах, отрицает наличие в рядах ВСУ
французских наёмников, обвиняя Россию
в "дезинформации". Чинкуини объясняет это тем, что понятие "наёмник" - это фактически табу, ведь за это во Франции преследуют уголовно.
"Слово "наёмник" в массовой культуре, в первую очередь, носит уничижительный характер, и, более того, наёмничество преследуется французским законодательством. Но его определение в Уголовном кодексе достаточно узкое, что позволяет отдельным волонтёрам, которых я знаю, избежать уголовного преследования во Франции", - отметил собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что со своей стороны "русские совершенно справедливо называют их (граждан, отправляющихся воевать в рядах ВСУ за деньги) наёмниками".
"Юридические дебаты станут интересными тогда, когда русским удастся поймать разоблачённого агента французского правительства", - отметил Чинкуини.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО
и фиксировало их присутствие в зоне СВО.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу
- оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия
- убит 561 из 1 042 наёмников, а прибывшие из США
потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии
приехали 235 наёмников, ликвидированы 88.