https://ria.ru/20240426/naemniki-1942393325.html

Французский экс-разведчик рассказал, чем наемников завлекают на Украину

Французский экс-разведчик рассказал, чем наемников завлекают на Украину - РИА Новости, 26.04.2024

Французский экс-разведчик рассказал, чем наемников завлекают на Украину

Французским военным за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T03:04

2024-04-26T03:04

2024-04-26T03:33

в мире

украина

франция

россия

эммануэль макрон

сергей нарышкин

сергей шойгу

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907033341_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_a9804e2f9e1e399c34635a1a8887ca0a.jpg

ПАРИЖ, 26 апр – РИА Новости. Французским военным за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины."Источники рассказали нам, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а между тем – доход, значительно превышающий их обычный заработок", — рассказал собеседник.По его информации, французские государственные агенты могут присутствовать на Украине с самого начала СВО наряду с обычными французами, отправившимися воевать на стороне Киева по собственной инициативе."Это агенты, которые остаются очень скрытными и которых трудно идентифицировать", — отметил бывший разведчик. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.Позже директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже начала подготовку контингента для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. В СВР предупредили, что французские войска на Украине станут для России приоритетной легитимной целью.Как отметил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий российский лидер заявил, что и у Москвы не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240319/tsel-1934289778.html

https://ria.ru/20240423/naemniki-1941677234.html

https://ria.ru/20240425/naemniki-1942174735.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, сергей нарышкин, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)