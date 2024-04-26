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Французский экс-разведчик рассказал, чем наемников завлекают на Украину - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 26.04.2024 (обновлено: 03:33 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/naemniki-1942393325.html
Французский экс-разведчик рассказал, чем наемников завлекают на Украину
Французский экс-разведчик рассказал, чем наемников завлекают на Украину - РИА Новости, 26.04.2024
Французский экс-разведчик рассказал, чем наемников завлекают на Украину
Французским военным за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T03:04
2024-04-26T03:33
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
сергей нарышкин
сергей шойгу
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ПАРИЖ, 26 апр – РИА Новости. Французским военным за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины.&quot;Источники рассказали нам, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а между тем – доход, значительно превышающий их обычный заработок&quot;, — рассказал собеседник.По его информации, французские государственные агенты могут присутствовать на Украине с самого начала СВО наряду с обычными французами, отправившимися воевать на стороне Киева по собственной инициативе."Это агенты, которые остаются очень скрытными и которых трудно идентифицировать", — отметил бывший разведчик. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.Позже директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже начала подготовку контингента для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. В СВР предупредили, что французские войска на Украине станут для России приоритетной легитимной целью.Как отметил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий российский лидер заявил, что и у Москвы не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240319/tsel-1934289778.html
https://ria.ru/20240423/naemniki-1941677234.html
https://ria.ru/20240425/naemniki-1942174735.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, сергей нарышкин, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Сергей Нарышкин, Сергей Шойгу, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Специальная военная операция на Украине
Французский экс-разведчик рассказал, чем наемников завлекают на Украину

Экс-разведчик Чинкуини: французских военных завлекают в ВСУ большими деньгами

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 апр – РИА Новости. Французским военным за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины.
«

"Источники рассказали нам, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а между тем – доход, значительно превышающий их обычный заработок", — рассказал собеседник.

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По его информации, французские государственные агенты могут присутствовать на Украине с самого начала СВО наряду с обычными французами, отправившимися воевать на стороне Киева по собственной инициативе.
"Это агенты, которые остаются очень скрытными и которых трудно идентифицировать", — отметил бывший разведчик.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
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Позже директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже начала подготовку контингента для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. В СВР предупредили, что французские войска на Украине станут для России приоритетной легитимной целью.
Как отметил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий российский лидер заявил, что и у Москвы не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.
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