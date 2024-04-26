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Набиуллина призвала повышать штрафы за мисселинг - РИА Новости, 26.04.2024
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16:39 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/nabiullina-1942546697.html
Набиуллина призвала повышать штрафы за мисселинг
Набиуллина призвала повышать штрафы за мисселинг - РИА Новости, 26.04.2024
Набиуллина призвала повышать штрафы за мисселинг
Штрафы за мисселинг (недобросовестное предложение услуг) надо повышать, это позорное явление все еще не искоренено в банках, заявила в ходе пресс-конференции... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:39
2024-04-26T16:39
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Штрафы за мисселинг (недобросовестное предложение услуг) надо повышать, это позорное явление все еще не искоренено в банках, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. "Мисселинг, к сожалению, остается. Хотя, действительно, у нас жалобы снизились на мисселинг. Но это позорное явление не искоренено из финансовой среды, к сожалению. Мы с банками очень активно обсуждаем, но обсуждения недостаточно", - сказала Набиуллина. Глава ЦБ РФ сказала, что у регулятора в этой сфере появились дополнительные полномочия и он проводит проверки, но "этого действительно недостаточно". "Штрафы сейчас есть, они небольшие, то есть нужно миллион нарушений сделать крупным банкам и заплатить миллион рублей, - это для крупного банка на фоне прибыли не очень чувствительно. И поэтому штрафы должны быть повышены. Этого еще не произошло, для этого нужно принимать закон. Поэтому ожидать, что сейчас эти штрафы заработали - нет. У нас нет возможности пока брать высокие штрафы. Для этого нужно принимать закон", - подчеркнула Набиуллина. При этом она отметила, что при обсуждении в Госдуме этого вопроса "практически депутаты всех фракций поддержали, что нужно усиливать штрафные санкции". "Мы считаем, что это может быть до 1% капитала. Такого рода штрафы у нас действуют, например, если банки занимаются отмыванием. И мы видим, что такая мера – большие штрафы и угроза этих штрафов – действенная мера. Поэтому, на наш взгляд, надо делать и защищать граждан", - заключила она.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Набиуллина призвала повышать штрафы за мисселинг

Глава ЦБ Набиуллина: штрафы за мисселинг надо повышать

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Штрафы за мисселинг (недобросовестное предложение услуг) надо повышать, это позорное явление все еще не искоренено в банках, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
"Мисселинг, к сожалению, остается. Хотя, действительно, у нас жалобы снизились на мисселинг. Но это позорное явление не искоренено из финансовой среды, к сожалению. Мы с банками очень активно обсуждаем, но обсуждения недостаточно", - сказала Набиуллина.
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Глава ЦБ РФ сказала, что у регулятора в этой сфере появились дополнительные полномочия и он проводит проверки, но "этого действительно недостаточно".
"Штрафы сейчас есть, они небольшие, то есть нужно миллион нарушений сделать крупным банкам и заплатить миллион рублей, - это для крупного банка на фоне прибыли не очень чувствительно. И поэтому штрафы должны быть повышены. Этого еще не произошло, для этого нужно принимать закон. Поэтому ожидать, что сейчас эти штрафы заработали - нет. У нас нет возможности пока брать высокие штрафы. Для этого нужно принимать закон", - подчеркнула Набиуллина.
При этом она отметила, что при обсуждении в Госдуме этого вопроса "практически депутаты всех фракций поддержали, что нужно усиливать штрафные санкции".
"Мы считаем, что это может быть до 1% капитала. Такого рода штрафы у нас действуют, например, если банки занимаются отмыванием. И мы видим, что такая мера – большие штрафы и угроза этих штрафов – действенная мера. Поэтому, на наш взгляд, надо делать и защищать граждан", - заключила она.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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