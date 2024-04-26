https://ria.ru/20240426/nabiullina-1942546697.html

Набиуллина призвала повышать штрафы за мисселинг

Набиуллина призвала повышать штрафы за мисселинг - РИА Новости, 26.04.2024

Набиуллина призвала повышать штрафы за мисселинг

Штрафы за мисселинг (недобросовестное предложение услуг) надо повышать, это позорное явление все еще не искоренено в банках, заявила в ходе пресс-конференции... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:39

2024-04-26T16:39

2024-04-26T16:39

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Штрафы за мисселинг (недобросовестное предложение услуг) надо повышать, это позорное явление все еще не искоренено в банках, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. "Мисселинг, к сожалению, остается. Хотя, действительно, у нас жалобы снизились на мисселинг. Но это позорное явление не искоренено из финансовой среды, к сожалению. Мы с банками очень активно обсуждаем, но обсуждения недостаточно", - сказала Набиуллина. Глава ЦБ РФ сказала, что у регулятора в этой сфере появились дополнительные полномочия и он проводит проверки, но "этого действительно недостаточно". "Штрафы сейчас есть, они небольшие, то есть нужно миллион нарушений сделать крупным банкам и заплатить миллион рублей, - это для крупного банка на фоне прибыли не очень чувствительно. И поэтому штрафы должны быть повышены. Этого еще не произошло, для этого нужно принимать закон. Поэтому ожидать, что сейчас эти штрафы заработали - нет. У нас нет возможности пока брать высокие штрафы. Для этого нужно принимать закон", - подчеркнула Набиуллина. При этом она отметила, что при обсуждении в Госдуме этого вопроса "практически депутаты всех фракций поддержали, что нужно усиливать штрафные санкции". "Мы считаем, что это может быть до 1% капитала. Такого рода штрафы у нас действуют, например, если банки занимаются отмыванием. И мы видим, что такая мера – большие штрафы и угроза этих штрафов – действенная мера. Поэтому, на наш взгляд, надо делать и защищать граждан", - заключила она.

https://ria.ru/20240216/kredit-1927816036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф