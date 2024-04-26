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В ЦБ заявили об усилении риска вторичных санкций - РИА Новости, 26.04.2024
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15:47 26.04.2024 (обновлено: 15:51 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/nabiullina-1942531844.html
В ЦБ заявили об усилении риска вторичных санкций
В ЦБ заявили об усилении риска вторичных санкций - РИА Новости, 26.04.2024
В ЦБ заявили об усилении риска вторичных санкций
Банк России видит усиление риска вторичных санкций, находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами для облегчения платежей, заявила глава регулятора... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:47
2024-04-26T15:51
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Банк России видит усиление риска вторичных санкций, находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами для облегчения платежей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Что касается международных платежей - в целом мы видим усиление риска вторичных санкций, усложнения платежей. Мы с нашими партнерами находимся в контакте для того, чтобы смотреть на то, как можно облегчить платежи, потому что внешнеэкономическая торговля с дружественными странами активно растет и, конечно, это должно сопровождаться надежной системой платежей", - сказала глава ЦБ, не назвав при этом конкретные страны.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
В ЦБ заявили об усилении риска вторичных санкций

Набиуллина: ЦБ видит усиление риска вторичных санкций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Банк России видит усиление риска вторичных санкций, находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами для облегчения платежей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Что касается международных платежей - в целом мы видим усиление риска вторичных санкций, усложнения платежей. Мы с нашими партнерами находимся в контакте для того, чтобы смотреть на то, как можно облегчить платежи, потому что внешнеэкономическая торговля с дружественными странами активно растет и, конечно, это должно сопровождаться надежной системой платежей", - сказала глава ЦБ, не назвав при этом конкретные страны.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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