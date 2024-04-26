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В МВД назвали причину массовой драки подростков в Махачкале - РИА Новости, 26.04.2024
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09:23 26.04.2024 (обновлено: 09:24 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/mvd-1942413436.html
В МВД назвали причину массовой драки подростков в Махачкале
В МВД назвали причину массовой драки подростков в Махачкале - РИА Новости, 26.04.2024
В МВД назвали причину массовой драки подростков в Махачкале
Массовая драка в Махачкале, после которой несколько подростков были доставлены в отдел полиции, произошла из-за взаимных оскорблений в общем чате, сообщила... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:23
2024-04-26T09:24
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Массовая драка в Махачкале, после которой несколько подростков были доставлены в отдел полиции, произошла из-за взаимных оскорблений в общем чате, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в своем Telegram-канале. Накануне вечером она рассказала, что наряды полиции выехали на место после получения сообщения о драке школьников в микрорайоне Редукторный в Махачкале и забрали в отдел нескольких подростков. "Потасовка школьников [произошла] из-за взаимных оскорблений в общем чате", – написала Гариева. По ее словам, в произошедшем разбираются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Заместитель главы Махачкалы – начальник управления образования города Эмилия Раджабова сообщила в своем Telegram-канале, что "среди задержанных трое подростков". Двое из них учатся в колледже, третий – учащийся по домашней форме обучения махачкалинского лицея №9.
https://ria.ru/20240224/rassledovanie-1929294769.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В МВД назвали причину массовой драки подростков в Махачкале

МВД: массовая драка в Махачкале произошла из-за оскорблений в общем чате

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Массовая драка в Махачкале, после которой несколько подростков были доставлены в отдел полиции, произошла из-за взаимных оскорблений в общем чате, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
Накануне вечером она рассказала, что наряды полиции выехали на место после получения сообщения о драке школьников в микрорайоне Редукторный в Махачкале и забрали в отдел нескольких подростков.
"Потасовка школьников [произошла] из-за взаимных оскорблений в общем чате", – написала Гариева.
По ее словам, в произошедшем разбираются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
Заместитель главы Махачкалы – начальник управления образования города Эмилия Раджабова сообщила в своем Telegram-канале, что "среди задержанных трое подростков". Двое из них учатся в колледже, третий – учащийся по домашней форме обучения махачкалинского лицея №9.
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ПроисшествияМахачкала
 
 
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