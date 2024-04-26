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Мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь в Москве, предстанет перед судом - РИА Новости, 26.04.2024
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16:20 26.04.2024 (обновлено: 16:38 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/muzhchina-1942541598.html
Мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь в Москве, предстанет перед судом
Мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь в Москве, предстанет перед судом - РИА Новости, 26.04.2024
Мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь в Москве, предстанет перед судом
Мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь в Москве, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:20
2024-04-26T16:38
происшествия
россия
москва
юлия иванова
московский городской суд
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь в Москве, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В прокуратуре ранее сообщали, что ночью 18 ноября 49-летний мужчина пытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Мужчина был задержан, в отношении него возбудили дело по статье 243.4 УК РФ "повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений". Санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы. Кроме того, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова ранее сообщала журналистам, что на мужчину завели уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 статья 354.1 УК РФ). Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы. "Перед судом предстанет мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь. Обвинительное заключение по делу утверждено в прокуратуре Москвы... Мужчине предъявлено обвинение по части третьей статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества)", - говорится в сообщении. Как отмечается, фигурант не только вылил жидкость, но и поместил в чашу Вечного огня самокат. Дело рассмотрит Мосгорсуд. Обвиняемый содержится под стражей.
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происшествия, россия, москва, юлия иванова, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Юлия Иванова, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь в Москве, предстанет перед судом

Мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь на Поклонной горе, пойдет под суд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь в Москве, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В прокуратуре ранее сообщали, что ночью 18 ноября 49-летний мужчина пытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Мужчина был задержан, в отношении него возбудили дело по статье 243.4 УК РФ "повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений". Санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.
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Кроме того, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова ранее сообщала журналистам, что на мужчину завели уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 статья 354.1 УК РФ). Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.
«
"Перед судом предстанет мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь. Обвинительное заключение по делу утверждено в прокуратуре Москвы... Мужчине предъявлено обвинение по части третьей статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, фигурант не только вылил жидкость, но и поместил в чашу Вечного огня самокат.
Дело рассмотрит Мосгорсуд. Обвиняемый содержится под стражей.
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