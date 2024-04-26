https://ria.ru/20240426/murashko-1942469581.html
Мурашко призвал расширить цифровые возможности для школьных врачей
Мурашко призвал расширить цифровые возможности для школьных врачей - РИА Новости, 26.04.2024
Мурашко призвал расширить цифровые возможности для школьных врачей
Порядок оказания медпомощи в школах меняется, нужно расширить цифровые возможности для школьных врачей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:33
2024-04-26T12:33
2024-04-26T14:38
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Порядок оказания медпомощи в школах меняется, нужно расширить цифровые возможности для школьных врачей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По школьной медицине сейчас идет изменение порядка оказания медицинской помощи… Нужно расширить цифровые возможности у школьного врача", - сказал Мурашко на заседании Совета законодателей РФ.Он пояснил, что для школьных врачей нужно предоставить возможности телемедицинских консультаций и дать доступ к электронным медицинским картам пациентов.
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общество, россия, михаил мурашко, социальный навигатор, школа, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Социальный навигатор, Школа, Детские вопросы
Мурашко призвал расширить цифровые возможности для школьных врачей
Мурашко: нужно расширить цифровые возможности для школьных врачей