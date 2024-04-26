https://ria.ru/20240426/muftiy-1942585089.html

Муфтий Гайнутдин пожелал Дмитрию Киселеву творческих достижений

Муфтий Гайнутдин пожелал Дмитрию Киселеву творческих достижений - РИА Новости, 26.04.2024

Муфтий Гайнутдин пожелал Дмитрию Киселеву творческих достижений

Глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин пожелал гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:41

2024-04-26T18:41

2024-04-26T18:41

религия

дмитрий киселев

равиль гайнутдин

религия

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин пожелал гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в день 70-летия творческих успехов и достижений, сказано в сообщении, опубликованном на сайте СМР."От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и от себя лично поздравляю вас с юбилеем и молитвенно желаю творческих успехов и достижений. Нам импонирует ваша гражданская позиция, объективный и, при необходимости, критический взгляд на события в мире, подача информации, сопровождаемая в глобальном информационном пространстве глубоким анализом происходящего. <…> Информация, которую вы доносите до современников в России и в мире, вносит значимый вклад в укрепление позиций нашей страны", - говорится в поздравлении Гайнутдина.Он отметил высокий профессионализм, дар оратора и широту кругозора Дмитрия Киселева."В день вашего юбилея молитвенно прошу Всевышнего даровать вам сил и здоровья, дальнейшего процветания, успешного претворения интересных проектов и замыслов, новых творческих достижений", - заключил глава ДУМ РФ.

https://ria.ru/20240426/kiselev-1942473294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

дмитрий киселев, равиль гайнутдин, религия