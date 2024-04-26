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Муфтий Гайнутдин пожелал Дмитрию Киселеву творческих достижений - РИА Новости, 26.04.2024
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Религия
 
18:41 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/muftiy-1942585089.html
Муфтий Гайнутдин пожелал Дмитрию Киселеву творческих достижений
Муфтий Гайнутдин пожелал Дмитрию Киселеву творческих достижений - РИА Новости, 26.04.2024
Муфтий Гайнутдин пожелал Дмитрию Киселеву творческих достижений
Глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин пожелал гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:41
2024-04-26T18:41
религия
дмитрий киселев
равиль гайнутдин
религия
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин пожелал гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в день 70-летия творческих успехов и достижений, сказано в сообщении, опубликованном на сайте СМР."От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и от себя лично поздравляю вас с юбилеем и молитвенно желаю творческих успехов и достижений. Нам импонирует ваша гражданская позиция, объективный и, при необходимости, критический взгляд на события в мире, подача информации, сопровождаемая в глобальном информационном пространстве глубоким анализом происходящего. &lt;…&gt; Информация, которую вы доносите до современников в России и в мире, вносит значимый вклад в укрепление позиций нашей страны", - говорится в поздравлении Гайнутдина.Он отметил высокий профессионализм, дар оратора и широту кругозора Дмитрия Киселева."В день вашего юбилея молитвенно прошу Всевышнего даровать вам сил и здоровья, дальнейшего процветания, успешного претворения интересных проектов и замыслов, новых творческих достижений", - заключил глава ДУМ РФ.
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дмитрий киселев, равиль гайнутдин, религия
Религия, Дмитрий Киселев, Равиль Гайнутдин, Религия
Муфтий Гайнутдин пожелал Дмитрию Киселеву творческих достижений

Муфтий Гайнутдин пожелал Дмитрию Киселеву творческих достижений и процветания

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин пожелал гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в день 70-летия творческих успехов и достижений, сказано в сообщении, опубликованном на сайте СМР.
"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и от себя лично поздравляю вас с юбилеем и молитвенно желаю творческих успехов и достижений. Нам импонирует ваша гражданская позиция, объективный и, при необходимости, критический взгляд на события в мире, подача информации, сопровождаемая в глобальном информационном пространстве глубоким анализом происходящего. <…> Информация, которую вы доносите до современников в России и в мире, вносит значимый вклад в укрепление позиций нашей страны", - говорится в поздравлении Гайнутдина.
Он отметил высокий профессионализм, дар оратора и широту кругозора Дмитрия Киселева.
"В день вашего юбилея молитвенно прошу Всевышнего даровать вам сил и здоровья, дальнейшего процветания, успешного претворения интересных проектов и замыслов, новых творческих достижений", - заключил глава ДУМ РФ.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Самый известный телеведущий страны Дмитрий Киселев отмечает юбилей
16:44
 
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