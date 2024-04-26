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В московских СИЗО запустили курс лекций о работе с ВИЧ-инфицированными
В московских СИЗО запустили курс лекций о работе с ВИЧ-инфицированными - РИА Новости, 26.04.2024
В московских СИЗО запустили курс лекций о работе с ВИЧ-инфицированными
Правозащитники для сотрудников московских СИЗО запустили курс лекций по работе с заключенными, страдающими ВИЧ-инфекцией или психическими заболеваниями,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T04:08
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правозащитники для сотрудников московских СИЗО запустили курс лекций по работе с заключенными, страдающими ВИЧ-инфекцией или психическими заболеваниями, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова. "ОНК Москвы совместно с московским отделением Российского Красного Креста (РКК) запустили курс лекций о работе с заключенными, страдающими инфекционными заболеваниями (ВИЧ, гепатит, туберкулёз) и психическими заболеваниями", - сказала она. Ботова отметила, что первая лекция уже состоялась в СИЗО-2, где особое внимание лекторы уделили вопросам по работе с людьми, страдающими психическими заболеваниями, потому что в стенах этого изолятора находится психиатрическая больница. Она также отметила, что лекторы в каждом СИЗО будут делать акцент на ту тему, которая будет более актуальна в том или ином изоляторе. "Например, в СИЗО-1 есть туберкулезное отделение, поэтому там мы расскажем о работе с арестованными, страдающими конкретно этим заболеванием. В случае же с ВИЧ или гепатитом, то по данной теме мы будем углубленно рассказывать во всех изоляторах", - заключила Ботова. Правозащитница добавила, что также в рамках курса будут подняты такие темы, как профилактика суицидального поведения, оказание первой помощи, оказание сердечно-лёгочной реанимации, профилактика выгорания сотрудников и другие.
https://ria.ru/20231201/vich-1912990503.html
https://ria.ru/20240327/lekarstva-1936225770.html
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Общество, Москва, ОНК, РКК "Энергия"
В московских СИЗО запустили курс лекций о работе с ВИЧ-инфицированными
ОНК Москвы: в СИЗО столицы запустили курс лекций о работе с ВИЧ-инфицированными
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правозащитники для сотрудников московских СИЗО запустили курс лекций по работе с заключенными, страдающими ВИЧ-инфекцией или психическими заболеваниями, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова.
"ОНК
Москвы совместно с московским отделением Российского Красного Креста (РКК
) запустили курс лекций о работе с заключенными, страдающими инфекционными заболеваниями (ВИЧ, гепатит, туберкулёз) и психическими заболеваниями", - сказала она.
Ботова отметила, что первая лекция уже состоялась в СИЗО-2, где особое внимание лекторы уделили вопросам по работе с людьми, страдающими психическими заболеваниями, потому что в стенах этого изолятора находится психиатрическая больница.
Она также отметила, что лекторы в каждом СИЗО будут делать акцент на ту тему, которая будет более актуальна в том или ином изоляторе.
"Например, в СИЗО-1 есть туберкулезное отделение, поэтому там мы расскажем о работе с арестованными, страдающими конкретно этим заболеванием. В случае же с ВИЧ или гепатитом, то по данной теме мы будем углубленно рассказывать во всех изоляторах", - заключила Ботова.
Правозащитница добавила, что также в рамках курса будут подняты такие темы, как профилактика суицидального поведения, оказание первой помощи, оказание сердечно-лёгочной реанимации, профилактика выгорания сотрудников и другие.