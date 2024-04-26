https://ria.ru/20240426/moskva-1942446560.html

Специалисты заменят 328 лифтов в жилых домах на северо-западе Москвы

Специалисты заменят 328 лифтов в жилых домах на северо-западе Москвы - РИА Новости, 26.04.2024

Специалисты заменят 328 лифтов в жилых домах на северо-западе Москвы

Специалисты установят 328 новых лифтов в жилых домах на северо-западе столицы, сообщается на сайте правительства и мэра Москвы. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:19

2024-04-26T11:19

2024-04-26T11:19

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты установят 328 новых лифтов в жилых домах на северо-западе столицы, сообщается на сайте правительства и мэра Москвы. "В этом году в жилых домах на северо-западе столицы установят 328 новых лифтов. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Лидеры по количеству заменяемых подъемников — районы Митино (161 лифт) и Северное Тушино (45 лифтов). Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что самое большое количество лифтов заменят в девятиэтажном доме на улице Планерной в Северном Тушино. В здании 14 подъездов, и в каждом из них планируется заменить по пассажирскому лифту. Также сообщается, что самым высокими домом округа, в котором обновят лифты, будет здание, расположенное в районе Митино. В этом доме 25 этажей и 4 лифта, их заменят на новые. Помимо этого, лифты обновят и в самом старом здании в районе Щукино.

https://realty.ria.ru/20240426/kpremont-1942343716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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