https://ria.ru/20240426/moskva-1942446560.html
Специалисты заменят 328 лифтов в жилых домах на северо-западе Москвы
Специалисты заменят 328 лифтов в жилых домах на северо-западе Москвы - РИА Новости, 26.04.2024
Специалисты заменят 328 лифтов в жилых домах на северо-западе Москвы
Специалисты установят 328 новых лифтов в жилых домах на северо-западе столицы, сообщается на сайте правительства и мэра Москвы. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:19
2024-04-26T11:19
2024-04-26T11:19
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты установят 328 новых лифтов в жилых домах на северо-западе столицы, сообщается на сайте правительства и мэра Москвы. "В этом году в жилых домах на северо-западе столицы установят 328 новых лифтов. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Лидеры по количеству заменяемых подъемников — районы Митино (161 лифт) и Северное Тушино (45 лифтов). Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что самое большое количество лифтов заменят в девятиэтажном доме на улице Планерной в Северном Тушино. В здании 14 подъездов, и в каждом из них планируется заменить по пассажирскому лифту. Также сообщается, что самым высокими домом округа, в котором обновят лифты, будет здание, расположенное в районе Митино. В этом доме 25 этажей и 4 лифта, их заменят на новые. Помимо этого, лифты обновят и в самом старом здании в районе Щукино.
https://realty.ria.ru/20240426/kpremont-1942343716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капремонт в москве, митино
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве, Митино
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты установят 328 новых лифтов в жилых домах на северо-западе столицы, сообщается на сайте правительства и мэра Москвы.
"В этом году в жилых домах на северо-западе столицы установят 328 новых лифтов. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Лидеры по количеству заменяемых подъемников — районы Митино
(161 лифт) и Северное Тушино (45 лифтов). Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самое большое количество лифтов заменят в девятиэтажном доме на улице Планерной в Северном Тушино. В здании 14 подъездов, и в каждом из них планируется заменить по пассажирскому лифту. Также сообщается, что самым высокими домом округа, в котором обновят лифты, будет здание, расположенное в районе Митино. В этом доме 25 этажей и 4 лифта, их заменят на новые. Помимо этого, лифты обновят и в самом старом здании в районе Щукино.