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Специалисты заменят 328 лифтов в жилых домах на северо-западе Москвы - РИА Новости, 26.04.2024
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11:19 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/moskva-1942446560.html
Специалисты заменят 328 лифтов в жилых домах на северо-западе Москвы
Специалисты заменят 328 лифтов в жилых домах на северо-западе Москвы - РИА Новости, 26.04.2024
Специалисты заменят 328 лифтов в жилых домах на северо-западе Москвы
Специалисты установят 328 новых лифтов в жилых домах на северо-западе столицы, сообщается на сайте правительства и мэра Москвы. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:19
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты установят 328 новых лифтов в жилых домах на северо-западе столицы, сообщается на сайте правительства и мэра Москвы. "В этом году в жилых домах на северо-западе столицы установят 328 новых лифтов. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Лидеры по количеству заменяемых подъемников — районы Митино (161 лифт) и Северное Тушино (45 лифтов). Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что самое большое количество лифтов заменят в девятиэтажном доме на улице Планерной в Северном Тушино. В здании 14 подъездов, и в каждом из них планируется заменить по пассажирскому лифту. Также сообщается, что самым высокими домом округа, в котором обновят лифты, будет здание, расположенное в районе Митино. В этом доме 25 этажей и 4 лифта, их заменят на новые. Помимо этого, лифты обновят и в самом старом здании в районе Щукино.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве, Митино

Специалисты заменят 328 лифтов в жилых домах на северо-западе Москвы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗамена лифта в многоквартирном доме
Замена лифта в многоквартирном доме - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Замена лифта в многоквартирном доме
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты установят 328 новых лифтов в жилых домах на северо-западе столицы, сообщается на сайте правительства и мэра Москвы.
"В этом году в жилых домах на северо-западе столицы установят 328 новых лифтов. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Лидеры по количеству заменяемых подъемников — районы Митино (161 лифт) и Северное Тушино (45 лифтов). Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что самое большое количество лифтов заменят в девятиэтажном доме на улице Планерной в Северном Тушино. В здании 14 подъездов, и в каждом из них планируется заменить по пассажирскому лифту. Также сообщается, что самым высокими домом округа, в котором обновят лифты, будет здание, расположенное в районе Митино. В этом доме 25 этажей и 4 лифта, их заменят на новые. Помимо этого, лифты обновят и в самом старом здании в районе Щукино.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в МосквеМитино
 
 
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