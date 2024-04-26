https://ria.ru/20240426/moskva-1942445265.html

Специалисты подготовили к новому сезону Театральный фонтан в Москве

Специалисты подготовили к новому сезону Театральный фонтан в Москве - РИА Новости, 26.04.2024

Специалисты подготовили к новому сезону Театральный фонтан в Москве

Специалисты городских служб Москвы промыли после зимы Театральный фонтан у Большого театра, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:37

2024-04-26T11:37

2024-04-26T11:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

большой театр

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы промыли после зимы Театральный фонтан у Большого театра, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства промыли после зимы Театральный фонтан у Большого театра. Работы прошли в рамках месячника по благоустройству, их выполнила бригада из четырех человек с использованием поливомоечной техники. С помощью щеток тщательно очистили чаши, вазы и другие части сооружения, после чего промыли гранитные и мраморные элементы специальным моющим средством", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Отмечается, что сезон фонтанов в Москве традиционно стартует в конце апреля. Сотни фонтанов включат почти одновременно, с разницей в полминуты.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, большой театр, городское хозяйство москвы