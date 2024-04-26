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Специалисты подготовили к новому сезону Театральный фонтан в Москве - РИА Новости, 26.04.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:37 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/moskva-1942445265.html
Специалисты подготовили к новому сезону Театральный фонтан в Москве
Специалисты подготовили к новому сезону Театральный фонтан в Москве - РИА Новости, 26.04.2024
Специалисты подготовили к новому сезону Театральный фонтан в Москве
Специалисты городских служб Москвы промыли после зимы Театральный фонтан у Большого театра, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:37
2024-04-26T11:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
большой театр
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы промыли после зимы Театральный фонтан у Большого театра, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства промыли после зимы Театральный фонтан у Большого театра. Работы прошли в рамках месячника по благоустройству, их выполнила бригада из четырех человек с использованием поливомоечной техники. С помощью щеток тщательно очистили чаши, вазы и другие части сооружения, после чего промыли гранитные и мраморные элементы специальным моющим средством", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Отмечается, что сезон фонтанов в Москве традиционно стартует в конце апреля. Сотни фонтанов включат почти одновременно, с разницей в полминуты.
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москва, петр бирюков, большой театр, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Большой театр, Городское хозяйство Москвы

Специалисты подготовили к новому сезону Театральный фонтан в Москве

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыСпециалисты подготовили к новому сезону Театральный фонтан в Москве
Специалисты подготовили к новому сезону Театральный фонтан в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Специалисты подготовили к новому сезону Театральный фонтан в Москве
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы промыли после зимы Театральный фонтан у Большого театра, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства промыли после зимы Театральный фонтан у Большого театра. Работы прошли в рамках месячника по благоустройству, их выполнила бригада из четырех человек с использованием поливомоечной техники. С помощью щеток тщательно очистили чаши, вазы и другие части сооружения, после чего промыли гранитные и мраморные элементы специальным моющим средством", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
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Отмечается, что сезон фонтанов в Москве традиционно стартует в конце апреля. Сотни фонтанов включат почти одновременно, с разницей в полминуты.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковБольшой театрГородское хозяйство Москвы
 
 
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