https://ria.ru/20240426/moskva-1942415355.html

Программа создания мест приложения труда Москвы расширилась в 1,5 раза

Программа создания мест приложения труда Москвы расширилась в 1,5 раза - РИА Новости, 26.04.2024

Программа создания мест приложения труда Москвы расширилась в 1,5 раза

С начала текущего года объем согласованного строительства по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) увеличился в 1,5 раза, если... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:40

2024-04-26T09:40

2024-04-26T09:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

тинао

владислав овчинский

максим ликсутов

сергей собянин

экономика

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. С начала текущего года объем согласованного строительства по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) увеличился в 1,5 раза, если сравнивать с прошлым годом, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят в столице более 160 объектов. Их суммарная площадь превысит 4,5 миллиона квадратных метров. Программу мы реализуем с 2020 года в соответствии с постановлением Сергея Собянина", - цитирует пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Ликсутова.Он добавил, что с помощью этой программы можно будет создать больше рабочих мест на территории, которая находится за ТТК. Таким образом, жители столицы будут меньше тратить времени по маршруту дом-работа-дом.В пресс-службе отметили, что в начале 2024 года в рамках указанной программы город заключил с инвесторами 26 новых соглашений, которые касаются возведения свыше 1,4 миллиона "квадратов" недвижимости.По словам министра правительства Москвы, главы ДИПП Владислава Овчинского, например, были подписаны соглашения о возведении на территории САО, ЗАО и ТиНАО трех производственных комплексов, их общая площадь составит свыше 183 тысяч "квадратов"."Таким образом, объем согласованного промышленного строительства в первом квартале 2024 года вырос более чем вдвое по сравнению с 2023-м", – сказал Овчинский, слова которого привела пресс-служба департамента.Еще в рамках названной программы на территории Москвы построят 52 офисных центра и 15 ТЦ, а еще в городе появится шесть центров инноваций, девять логистических комплексов и три спортивных, две поликлиники, музей и детские образовательные учреждения.Например, столичном районе Очаково-Матвеевское (запад мегаполиса) начали возводить общеобразовательное учреждение, которое обеспечит рабочими местами 140 специалистов. Другая школа строится с помощью частных инвестиций на территории новой Москвы (поселение Марушкинское). Там появится учебно-воспитательный комплекс, рассчитанный на 1625 учеников.Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с уже четыре года во всех столичный районах. столичное правительство заключило свыше 90 соглашений с инвесторами на возведение более 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Речь идет о промпредприятиях, логистических комплексах, офисных и торговых объектах, а также об учреждениях образования, культуры и спорта. Так, на территории мегаполиса будет создано свыше 210 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций составит более 1,4 триллиона рублей.Принять участие в программе смогут девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, а также те, кто уже возводит жилые дома в городе. При этом земельные участки под застройку жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах.Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

https://ria.ru/20240201/moskva-1924758845.html

https://ria.ru/20231207/natsproekt-1914447365.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, тинао, владислав овчинский, максим ликсутов , сергей собянин, экономика