https://ria.ru/20240426/moor-1942562069.html

Прогноз по подъему реки Ишим пока не сбылся

Прогноз по подъему реки Ишим пока не сбылся - РИА Новости, 26.04.2024

Прогноз по подъему реки Ишим пока не сбылся

Максимальный прогнозный уровень подъема воды в реке Ишим на территории Тюменской области - 12 метров, пока он нигде не сбывается, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:30

2024-04-26T17:30

2024-04-26T17:30

происшествия

жилье

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 26 апр - РИА Новости. Максимальный прогнозный уровень подъема воды в реке Ишим на территории Тюменской области - 12 метров, пока он нигде не сбывается, сообщил губернатор Александр Моор. "Уровень мы знаем. У нас максимальный прогнозный уровень - 12 метров. Пока максимальный нигде не сбывается. Чуть меньше от максимума. В Ишиме, например, метр не дошел до максимума, но выше 2017 года на 80 сантиметров", – рассказал Александр Моор постояльцам пункта временного размещения в селе Балаганы Викуловского района. Викуловский район находится по течению реки Ишим и следующим после Абатского района примет волну паводка. По данным открытых источников, население района – почти 15 тысяч человек, около половины проживают в райцентре. На сайте паводок72.рф в списке на плановую эвакуацию из зон вероятного подтопления указано 17 населенных пунктов, в том числе село Викулово. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуированы более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находится 581 человек, в том числе 201 ребенок. Затопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.

https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, жилье, ишим (река), тюменская область, тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024