https://ria.ru/20240426/moldaviya-1942556479.html
Молдавская оппозиция заявила, что ситуация ухудшается с каждым днем
Молдавская оппозиция заявила, что ситуация ухудшается с каждым днем - РИА Новости, 26.04.2024
Молдавская оппозиция заявила, что ситуация ухудшается с каждым днем
Власти Молдавии тратят больше средств, чем поступает в госбюджет, поэтому экономическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем, заявил лидер оппозиционной... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:06
2024-04-26T17:06
2024-04-26T17:13
молдавия
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КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Власти Молдавии тратят больше средств, чем поступает в госбюджет, поэтому экономическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. "Наша власть продолжает тратить больше, чем страна успевает зарабатывать. Непрофессионализм занявших правительственные кресла случайных людей ярко проявляется при бюджетном планировании. Так, баланс исполнения госбюджета на конец марта показывает дефицит в более чем 125 миллионов долларов", - написал Лунгу. Он отметил, что налоговая и таможенная службы, отвечающие за сбор доходов, не смогли достичь запланированных показателей. Лунгу связывает это с административным давлением на бизнес, неспособностью властей внедрить новое таможенное законодательство, а также сокращением внутреннего потребления из-за низкой покупательской способности населения. "В связи с этим прогнозы экономистов на 2024 год становятся все более мрачными. Ситуация в экономике хуже изо дня в день. Нестабильное финансовое положение госбюджета в первом квартале на фоне постоянного роста расходов в ключевых социальных секторах и трудностей со сбором запланированных доходов свидетельствует о тревожных перспективах для экономической стабильности и социального благополучия страны. Вот что бывает, когда страной руководят непрофессионалы", - подытожил Лунгу. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240424/gutsul-1942035277.html
https://ria.ru/20240115/moldaviya-1921336307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире
Молдавская оппозиция заявила, что ситуация ухудшается с каждым днем
Лунгу: власти Молдавии тратят больше средств, чем зарабатывают
КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости.
Власти Молдавии тратят больше средств, чем поступает в госбюджет, поэтому экономическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале
.
"Наша власть продолжает тратить больше, чем страна успевает зарабатывать. Непрофессионализм занявших правительственные кресла случайных людей ярко проявляется при бюджетном планировании. Так, баланс исполнения госбюджета на конец марта показывает дефицит в более чем 125 миллионов долларов", - написал Лунгу.
Он отметил, что налоговая и таможенная службы, отвечающие за сбор доходов, не смогли достичь запланированных показателей. Лунгу связывает это с административным давлением на бизнес, неспособностью властей внедрить новое таможенное законодательство, а также сокращением внутреннего потребления из-за низкой покупательской способности населения.
«
"В связи с этим прогнозы экономистов на 2024 год становятся все более мрачными. Ситуация в экономике хуже изо дня в день. Нестабильное финансовое положение госбюджета в первом квартале на фоне постоянного роста расходов в ключевых социальных секторах и трудностей со сбором запланированных доходов свидетельствует о тревожных перспективах для экономической стабильности и социального благополучия страны. Вот что бывает, когда страной руководят непрофессионалы", - подытожил Лунгу.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.