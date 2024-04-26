https://ria.ru/20240426/moldaviya-1942482194.html

Молдавская оппозиция раскритиковала власти за идею отменить 9 Мая

Молдавская оппозиция раскритиковала власти за идею отменить 9 Мая - РИА Новости, 26.04.2024

Молдавская оппозиция раскритиковала власти за идею отменить 9 Мая

Празднование 9 мая в Молдавии Дня Европы вместо Дня Победы является предательством памяти и преступлением со стороны властей, заявили в пятницу в молдавском... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:01

2024-04-26T13:01

2024-04-26T13:06

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кишинев

майя санду

бессмертный полк

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КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Празднование 9 мая в Молдавии Дня Европы вместо Дня Победы является предательством памяти и преступлением со стороны властей, заявили в пятницу в молдавском оппозиционном политблоке "Победа". В четверг председатель молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что миссия Европейского союза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. При этом общественный деятель отметил, что марш Победы и шествие Бессмертного полка в Кишиневе 9 мая всё-таки состоится. "Президент Майя Санду в угоду своим европейским хозяевам отменила День Победы 9 мая, превратив его в безликий "День Европы". Этот поступок - не просто предательство памяти наших предков, это циничное стирание ключевой страницы в истории Молдавии. Политический блок "Победа" расценивает это как откровенное преступление, за которое власть должна понести ответственность", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии. Оппозиция считает действия властей бесчеловечными, поскольку потеря истории приближает страну к потере суверенитета. "Политический блок "Победа" не просто защищает нашу историю, мы боремся за нее. Девятое мая останется для нас днем гордости, символом несгибаемого духа и мира. Мы будем бережно хранить эту память и передавать ее новым поколениям вопреки предателям во власти. Настоящая сила народа в его способности отстоять свою историю и честь перед лицом внешнего давления и внутренней коррупции", - подчеркнули в политблоке "Победа". Ранее координационный комитет "Победа" призвал граждан Молдавии выйти на торжественные мероприятия 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне, а также 24 августа на марш памяти в честь освобождения республики от фашисткой оккупации. С 2017 года комитет "Победа" является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашистской оккупации. В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу.

https://ria.ru/20240425/kishinev-1942354892.html

https://ria.ru/20240425/lentochka-1942311891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, бессмертный полк