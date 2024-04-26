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Иранский режиссер Седиг стал лучшим на ММКФ за фильм "Дыхание холода" - РИА Новости, 26.04.2024
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20:11 26.04.2024 (обновлено: 20:28 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/mmkf-1942618773.html
Иранский режиссер Седиг стал лучшим на ММКФ за фильм "Дыхание холода"
Иранский режиссер Седиг стал лучшим на ММКФ за фильм "Дыхание холода" - РИА Новости, 26.04.2024
Иранский режиссер Седиг стал лучшим на ММКФ за фильм "Дыхание холода"
Лучшим режиссером 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стала Нахид Азизи Седиг из Ирана, представившая в конкурсе фильм "Дыхание холода",... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:11
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иран
москва
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лучшим режиссером 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стала Нахид Азизи Седиг из Ирана, представившая в конкурсе фильм "Дыхание холода", передает корреспондент РИА Новости."Спасибо большое всем участникам фестиваля. Для меня большая честь сейчас провозгласить лучшего режиссера. Приз за лучшую режиссерскую работу вручается Нахид Азизи Седиг, Иран, "Дыхание холода"", - объявила кинопродюсер, режиссер и сценарист Гульнара Сарсенова.Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия".
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иран, москва
Иран, Москва
Иранский режиссер Седиг стал лучшим на ММКФ за фильм "Дыхание холода"

Иранский режиссер Азизи Седиг стал лучшим на ММКФ за фильм "Дыхание холода"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия"
Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре Россия - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лучшим режиссером 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стала Нахид Азизи Седиг из Ирана, представившая в конкурсе фильм "Дыхание холода", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Спасибо большое всем участникам фестиваля. Для меня большая честь сейчас провозгласить лучшего режиссера. Приз за лучшую режиссерскую работу вручается Нахид Азизи Седиг, Иран, "Дыхание холода"", - объявила кинопродюсер, режиссер и сценарист Гульнара Сарсенова.
Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия".

ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.

Кадр из фильма Партнеры режиссёра Хосе Марии Флореса
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