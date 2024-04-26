https://ria.ru/20240426/mmkf-1942618773.html

Иранский режиссер Седиг стал лучшим на ММКФ за фильм "Дыхание холода"

Иранский режиссер Седиг стал лучшим на ММКФ за фильм "Дыхание холода" - РИА Новости, 26.04.2024

Иранский режиссер Седиг стал лучшим на ММКФ за фильм "Дыхание холода"

Лучшим режиссером 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стала Нахид Азизи Седиг из Ирана, представившая в конкурсе фильм "Дыхание холода",... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:11

2024-04-26T20:11

2024-04-26T20:28

иран

москва

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лучшим режиссером 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стала Нахид Азизи Седиг из Ирана, представившая в конкурсе фильм "Дыхание холода", передает корреспондент РИА Новости."Спасибо большое всем участникам фестиваля. Для меня большая честь сейчас провозгласить лучшего режиссера. Приз за лучшую режиссерскую работу вручается Нахид Азизи Седиг, Иран, "Дыхание холода"", - объявила кинопродюсер, режиссер и сценарист Гульнара Сарсенова.Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия".

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иран

москва

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иран, москва