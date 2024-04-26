Иранский режиссер Седиг стал лучшим на ММКФ за фильм "Дыхание холода"
Иранский режиссер Азизи Седиг стал лучшим на ММКФ за фильм "Дыхание холода"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия"
Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лучшим режиссером 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стала Нахид Азизи Седиг из Ирана, представившая в конкурсе фильм "Дыхание холода", передает корреспондент РИА Новости.
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"Спасибо большое всем участникам фестиваля. Для меня большая честь сейчас провозгласить лучшего режиссера. Приз за лучшую режиссерскую работу вручается Нахид Азизи Седиг, Иран, "Дыхание холода"", - объявила кинопродюсер, режиссер и сценарист Гульнара Сарсенова.
Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия".
ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.