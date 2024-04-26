https://ria.ru/20240426/minzdrav-1942515844.html
Минздрав Газы обновил списки погибших и пострадавших при израильских ударах
Минздрав Газы обновил списки погибших и пострадавших при израильских ударах - РИА Новости, 26.04.2024
Минздрав Газы обновил списки погибших и пострадавших при израильских ударах
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 34 356, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:05
2024-04-26T15:05
2024-04-26T15:05
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937546960_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_d5f6d7197329f6198b316326ef298935.jpg
ТУНИС, 26 апр - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 34 356, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 34 356, пострадали 77 368 человек", - говорится в заявлении минздрава анклава. По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 51 человека, погибшего из-за действий израильской армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240422/gaza-1941548062.html
https://ria.ru/20240426/izrail-1942406681.html
израиль
рафах (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937546960_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_064c941fdbdd2320368a6ce6d95cc445.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав Газы обновил списки погибших и пострадавших при израильских ударах
Минздрав Газы: при израильских ударах погибли 34 356 человек, пострадали 77 368