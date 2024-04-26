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Российские военные поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 26.04.2024 (обновлено: 15:15 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/minoborony-1942508257.html
Российские военные поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
Российские военные поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР - РИА Новости, 26.04.2024
Российские военные поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
Российские военные поразили эшелон с западной военной техникой в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:45
2024-04-26T15:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные поразили эшелон с западной военной техникой в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны.&quot;Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики&quot;, — уточнили в ведомстве.Также бойцы поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области. Кроме того, удары нанесли по живой силе и технике украинских войск в 112 районах.Помимо этого, подразделения Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами в ДНР.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские военные поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР

Минобороны: ВКС и артиллерия поразили эшелон с западной военной техникой в ДНР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные поразили эшелон с западной военной техникой в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также бойцы поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.
Кроме того, удары нанесли по живой силе и технике украинских войск в 112 районах.
Помимо этого, подразделения Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами в ДНР.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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