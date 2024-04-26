https://ria.ru/20240426/minoborony-1942508257.html

Российские военные поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР

Российские военные поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР - РИА Новости, 26.04.2024

Российские военные поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР

Российские военные поразили эшелон с западной военной техникой в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:45

2024-04-26T14:45

2024-04-26T15:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные поразили эшелон с западной военной техникой в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Также бойцы поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области. Кроме того, удары нанесли по живой силе и технике украинских войск в 112 районах.Помимо этого, подразделения Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами в ДНР.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия