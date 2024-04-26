https://ria.ru/20240426/mikroplastik-1942399128.html
Томские ученые научились извлекать из рыбы микропластик
Томские ученые научились извлекать из рыбы микропластик - РИА Новости, 26.04.2024
Томские ученые научились извлекать из рыбы микропластик
Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) запатентовали новый метод извлечения микропластика из рыбы, сообщили РИА Новости в вузе. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T05:42
2024-04-26T05:42
2024-04-26T05:42
наука
томский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 26 апр - РИА Новости. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) запатентовали новый метод извлечения микропластика из рыбы, сообщили РИА Новости в вузе. В ТГУ пояснили, что исследование микропластика и его влияния на окружающую среду входит в топ-10 мировых научных трендов. При этом стандартных методов анализа синтетических частиц с подтвержденной эффективностью разработано не так много. Биологи Томского государственного университета смогли разработать новый подход и получили на него патент. "Мы разработали способ экстракции микропластика из органов рыб. Прежде всего, способ предназначен для изучения содержания частиц в желудочно-кишечном тракте рыб, но также может использоваться для анализа других органов – жабер, мышц, кожи", - сообщила директор Центра исследования микропластика ТГУ Юлия Франк. По ее словам, способ заключается в применении серии обработок различными реагентами для гидролиза тканей, окисления органического материала в содержимом желудка и/или кишечника, удаления неорганических примесей, которые проводятся в определенной последовательности и с учетом особенностей желудочно-кишечного тракта рыб. В вузе отметили, что многие научные группы мира работают над созданием надежных и относительно простых протоколов для извлечения микропластика из воды, осадков, биоты. "Биологические образцы сложны для анализа, но очень важно оценивать количество и массу пластиковых частиц, циркулирующих в морских и пресноводных пищевых сетях и накапливающихся в гидробионтах, имеющих пищевое значение. Именно на пищевой безопасности будут сфокусированы исследования коллектива Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ в 2024 году в рамках проекта при поддержке федеральной программы "Приоритет 2030", - рассказали в ТГУ.
https://ria.ru/20231009/nauka-1900971063.html
https://ria.ru/20231128/bronzovka-1912271897.html
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томский государственный университет
Наука, Томский государственный университет
Томские ученые научились извлекать из рыбы микропластик
Биологи ТГУ запатентовали новый метод извлечения микропластика из рыбы
НОВОСИБИРСК, 26 апр - РИА Новости. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) запатентовали новый метод извлечения микропластика из рыбы, сообщили РИА Новости в вузе.
В ТГУ пояснили, что исследование микропластика и его влияния на окружающую среду входит в топ-10 мировых научных трендов. При этом стандартных методов анализа синтетических частиц с подтвержденной эффективностью разработано не так много. Биологи Томского государственного университета смогли разработать новый подход и получили на него патент.
"Мы разработали способ экстракции микропластика из органов рыб. Прежде всего, способ предназначен для изучения содержания частиц в желудочно-кишечном тракте рыб, но также может использоваться для анализа других органов – жабер, мышц, кожи", - сообщила директор Центра исследования микропластика ТГУ Юлия Франк.
По ее словам, способ заключается в применении серии обработок различными реагентами для гидролиза тканей, окисления органического материала в содержимом желудка и/или кишечника, удаления неорганических примесей, которые проводятся в определенной последовательности и с учетом особенностей желудочно-кишечного тракта рыб.
В вузе отметили, что многие научные группы мира работают над созданием надежных и относительно простых протоколов для извлечения микропластика из воды, осадков, биоты.
"Биологические образцы сложны для анализа, но очень важно оценивать количество и массу пластиковых частиц, циркулирующих в морских и пресноводных пищевых сетях и накапливающихся в гидробионтах, имеющих пищевое значение. Именно на пищевой безопасности будут сфокусированы исследования коллектива Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ в 2024 году в рамках проекта при поддержке федеральной программы "Приоритет 2030", - рассказали в ТГУ.