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МИД объяснил, почему уровень ядерной опасности в мире серьезно вырос - РИА Новости, 26.04.2024
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15:22 26.04.2024 (обновлено: 15:34 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/mid-1942522795.html
МИД объяснил, почему уровень ядерной опасности в мире серьезно вырос
МИД объяснил, почему уровень ядерной опасности в мире серьезно вырос - РИА Новости, 26.04.2024
МИД объяснил, почему уровень ядерной опасности в мире серьезно вырос
Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос из-за деструктивной политики Запада, действия которого грозят прямым военным столкновением ядерных держав,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:22
2024-04-26T15:34
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос из-за деструктивной политики Запада, действия которого грозят прямым военным столкновением ядерных держав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."К сожалению, в настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого чреваты прямым военным столкновением ядерных держав, уровень ядерной опасности серьёзно возрос", - сказала Захарова.
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россия, в мире, мария захарова
Россия, В мире, Мария Захарова
МИД объяснил, почему уровень ядерной опасности в мире серьезно вырос

МИД: уровень ядерной опасности в мире возрос из-за деструктивной политики Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос из-за деструктивной политики Запада, действия которого грозят прямым военным столкновением ядерных держав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"К сожалению, в настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого чреваты прямым военным столкновением ядерных держав, уровень ядерной опасности серьёзно возрос", - сказала Захарова.
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РоссияВ миреМария Захарова
 
 
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