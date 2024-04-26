https://ria.ru/20240426/mid-1942522795.html

МИД объяснил, почему уровень ядерной опасности в мире серьезно вырос

МИД объяснил, почему уровень ядерной опасности в мире серьезно вырос - РИА Новости, 26.04.2024

МИД объяснил, почему уровень ядерной опасности в мире серьезно вырос

Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос из-за деструктивной политики Запада, действия которого грозят прямым военным столкновением ядерных держав,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:22

2024-04-26T15:22

2024-04-26T15:34

россия

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос из-за деструктивной политики Запада, действия которого грозят прямым военным столкновением ядерных держав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."К сожалению, в настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого чреваты прямым военным столкновением ядерных держав, уровень ядерной опасности серьёзно возрос", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20240426/voyska-1942463603.html

россия

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россия, в мире, мария захарова