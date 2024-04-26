https://ria.ru/20240426/mid-1942522795.html
МИД объяснил, почему уровень ядерной опасности в мире серьезно вырос
МИД объяснил, почему уровень ядерной опасности в мире серьезно вырос - РИА Новости, 26.04.2024
МИД объяснил, почему уровень ядерной опасности в мире серьезно вырос
Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос из-за деструктивной политики Запада, действия которого грозят прямым военным столкновением ядерных держав,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:22
2024-04-26T15:22
2024-04-26T15:34
россия
в мире
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос из-за деструктивной политики Запада, действия которого грозят прямым военным столкновением ядерных держав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."К сожалению, в настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого чреваты прямым военным столкновением ядерных держав, уровень ядерной опасности серьёзно возрос", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20240426/voyska-1942463603.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_fde0b7a50aee235491473d5066732cde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, мария захарова
Россия, В мире, Мария Захарова
МИД объяснил, почему уровень ядерной опасности в мире серьезно вырос
МИД: уровень ядерной опасности в мире возрос из-за деструктивной политики Запада