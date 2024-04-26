МИД Белоруссии прокомментировал отказ в приглашении на акцию в Маутхаузене
МИД Белоруссии: западным политикам не хватает морали и нравственности
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПамятный знак мемориала "Маутхаузен" на "площади перекличек" на территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
Памятный знак мемориала "Маутхаузен" на "площади перекличек" на территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на фоне неприглашения белорусских представителей на церемонию по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен заявил РИА Новости, что западным политикам не хватает морали и нравственности.
Ранее в российском диппредставительства в Вене сообщили, что Австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) заявил об отказе официальным делегациям Российской Федерации и Белоруссии в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря, в этой связи российская сторона организует свою "вахту памяти" в концлагере.
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"Нам не нужны никакие приглашения или разрешения, чтобы отдать дань уважения героизму миллионов советских солдат, пожертвовавших своими жизнями за свободу народов всех стран Европы без исключения, чтобы почтить память замученных в нацистских концлагерях. Это касается не только Австрии, но и всех других мест. Для нас – это тема справедливости, морали и нравственности, которых очевидно не хватает западным политикам, пытающимся на этом строить козни и пакости",- сказал Глаз.
Он подчеркнул, что, "как и в предыдущие годы, белорусские дипломаты по всему миру сами, со своими российскими и другими коллегами проведут памятные мероприятия в различных форматах, возложат венки к монументам и обелискам той страшной войны и великой Победы наших предков". "Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, Маутхаузен, Равенсбрюк, Освенцим – мы помним каждого убитого и пострадавшего. Они отдали свою жизнь, чтобы защитить нас, а мы защитим память о них", - добавил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.