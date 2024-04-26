https://ria.ru/20240426/mautkhauzen-1942479895.html

МИД Белоруссии прокомментировал отказ в приглашении на акцию в Маутхаузене

МИД Белоруссии прокомментировал отказ в приглашении на акцию в Маутхаузене - РИА Новости, 26.04.2024

МИД Белоруссии прокомментировал отказ в приглашении на акцию в Маутхаузене

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на фоне неприглашения белорусских представителей на церемонию по случаю годовщины освобождения концлагеря... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:56

2024-04-26T12:56

2024-04-26T12:56

в мире

белоруссия

австрия

мид белоруссии

международный день освобождения узников фашистских концлагерей

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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на фоне неприглашения белорусских представителей на церемонию по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен заявил РИА Новости, что западным политикам не хватает морали и нравственности. Ранее в российском диппредставительства в Вене сообщили, что Австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) заявил об отказе официальным делегациям Российской Федерации и Белоруссии в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря, в этой связи российская сторона организует свою "вахту памяти" в концлагере. "Нам не нужны никакие приглашения или разрешения, чтобы отдать дань уважения героизму миллионов советских солдат, пожертвовавших своими жизнями за свободу народов всех стран Европы без исключения, чтобы почтить память замученных в нацистских концлагерях. Это касается не только Австрии, но и всех других мест. Для нас – это тема справедливости, морали и нравственности, которых очевидно не хватает западным политикам, пытающимся на этом строить козни и пакости",- сказал Глаз. Он подчеркнул, что, "как и в предыдущие годы, белорусские дипломаты по всему миру сами, со своими российскими и другими коллегами проведут памятные мероприятия в различных форматах, возложат венки к монументам и обелискам той страшной войны и великой Победы наших предков". "Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, Маутхаузен, Равенсбрюк, Освенцим – мы помним каждого убитого и пострадавшего. Они отдали свою жизнь, чтобы защитить нас, а мы защитим память о них", - добавил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html

https://ria.ru/20240419/kontslagerya-1941144213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, австрия, мид белоруссии, международный день освобождения узников фашистских концлагерей