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МИД Белоруссии прокомментировал отказ в приглашении на акцию в Маутхаузене - РИА Новости, 26.04.2024
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12:56 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/mautkhauzen-1942479895.html
МИД Белоруссии прокомментировал отказ в приглашении на акцию в Маутхаузене
МИД Белоруссии прокомментировал отказ в приглашении на акцию в Маутхаузене - РИА Новости, 26.04.2024
МИД Белоруссии прокомментировал отказ в приглашении на акцию в Маутхаузене
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на фоне неприглашения белорусских представителей на церемонию по случаю годовщины освобождения концлагеря... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:56
2024-04-26T12:56
в мире
белоруссия
австрия
мид белоруссии
международный день освобождения узников фашистских концлагерей
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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на фоне неприглашения белорусских представителей на церемонию по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен заявил РИА Новости, что западным политикам не хватает морали и нравственности. Ранее в российском диппредставительства в Вене сообщили, что Австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) заявил об отказе официальным делегациям Российской Федерации и Белоруссии в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря, в этой связи российская сторона организует свою "вахту памяти" в концлагере. "Нам не нужны никакие приглашения или разрешения, чтобы отдать дань уважения героизму миллионов советских солдат, пожертвовавших своими жизнями за свободу народов всех стран Европы без исключения, чтобы почтить память замученных в нацистских концлагерях. Это касается не только Австрии, но и всех других мест. Для нас – это тема справедливости, морали и нравственности, которых очевидно не хватает западным политикам, пытающимся на этом строить козни и пакости",- сказал Глаз. Он подчеркнул, что, "как и в предыдущие годы, белорусские дипломаты по всему миру сами, со своими российскими и другими коллегами проведут памятные мероприятия в различных форматах, возложат венки к монументам и обелискам той страшной войны и великой Победы наших предков". "Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, Маутхаузен, Равенсбрюк, Освенцим – мы помним каждого убитого и пострадавшего. Они отдали свою жизнь, чтобы защитить нас, а мы защитим память о них", - добавил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html
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в мире, белоруссия, австрия, мид белоруссии, международный день освобождения узников фашистских концлагерей
В мире, Белоруссия, Австрия, МИД Белоруссии, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
МИД Белоруссии прокомментировал отказ в приглашении на акцию в Маутхаузене

МИД Белоруссии: западным политикам не хватает морали и нравственности

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПамятный знак мемориала "Маутхаузен" на "площади перекличек" на территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
Памятный знак мемориала Маутхаузен на площади перекличек на территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Памятный знак мемориала "Маутхаузен" на "площади перекличек" на территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на фоне неприглашения белорусских представителей на церемонию по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен заявил РИА Новости, что западным политикам не хватает морали и нравственности.
Ранее в российском диппредставительства в Вене сообщили, что Австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) заявил об отказе официальным делегациям Российской Федерации и Белоруссии в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря, в этой связи российская сторона организует свою "вахту памяти" в концлагере.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Нам не нужны никакие приглашения или разрешения, чтобы отдать дань уважения героизму миллионов советских солдат, пожертвовавших своими жизнями за свободу народов всех стран Европы без исключения, чтобы почтить память замученных в нацистских концлагерях. Это касается не только Австрии, но и всех других мест. Для нас – это тема справедливости, морали и нравственности, которых очевидно не хватает западным политикам, пытающимся на этом строить козни и пакости",- сказал Глаз.
Он подчеркнул, что, "как и в предыдущие годы, белорусские дипломаты по всему миру сами, со своими российскими и другими коллегами проведут памятные мероприятия в различных форматах, возложат венки к монументам и обелискам той страшной войны и великой Победы наших предков". "Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, Маутхаузен, Равенсбрюк, Освенцим – мы помним каждого убитого и пострадавшего. Они отдали свою жизнь, чтобы защитить нас, а мы защитим память о них", - добавил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.
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В миреБелоруссияАвстрияМИД БелоруссииМеждународный день освобождения узников фашистских концлагерей
 
 
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