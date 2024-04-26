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Жители затопленных домов в Тюменской области оперативно получают матпомощь - РИА Новости, 26.04.2024
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Тюменская область
 
06:49 26.04.2024 (обновлено: 10:25 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/matpomosch-1942402469.html
Жители затопленных домов в Тюменской области оперативно получают матпомощь
Жители затопленных домов в Тюменской области оперативно получают матпомощь - РИА Новости, 26.04.2024
Жители затопленных домов в Тюменской области оперативно получают матпомощь
Жители Тюменской области, чьи дома затопило из-за половодья на реке Ишим, оперативно получают материальную помощь в размере 50 тысяч рублей на семью, доложил... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:49
2024-04-26T10:25
ишим (река)
россия
александр моор
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Жители Тюменской области, чьи дома затопило из-за половодья на реке Ишим, оперативно получают материальную помощь в размере 50 тысяч рублей на семью, доложил глава региона Александр Моор президенту России Владимиру Путину на совещании по паводку. "Людям, чьи дома оказались подтоплены, предоставляется материальная помощь на первоочередные нужды. Это наша региональная мера в размере 50 тысяч рублей на семью. Никаких документов для этого собирать не нужно – только заявление… У нас таких домов немного, мы сами нашли всех проживающих и собираем с них такие заявления", - сообщил Моор. Подать заявления на материальную помощь можно в пунктах временного размещения, через соцработника, в многофункциональных центрах, через портал "Госуслуги" или через учреждения соцобслуживания населения. По данным властей на вечер четверга, 107 семей в Тюменской области такую выплату уже получили. Выплаты за частичное или полное повреждение имущества в результате половодья будут возможны после схода воды и проведения обследований комиссиями, которые установят степень повреждения. К выполнению этой задачи органы власти готовы, подчеркнул Моор. По итогам совещания Путин дал федеральным министерствам и ведомствам ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование системы поддержки людей, пострадавших в результате стихийных бедствий. "Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и четко", – отметил президент. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 692 человека, из них 248 детей. Подтопленными в 27 населенных пунктах остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2834 приусадебных участка, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940630680.html
https://ria.ru/20240421/evakuatsiya-1941381364.html
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ишим (река), россия, александр моор, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Ишим (река), Россия, Александр Моор, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Тюменская область
Жители затопленных домов в Тюменской области оперативно получают матпомощь

Моор: жители затопленных домов в Тюменской области оперативно получают матпомощь

© Фото : Александр Моор/TelegramСело Коркино Тюменской области
Село Коркино Тюменской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Село Коркино Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Жители Тюменской области, чьи дома затопило из-за половодья на реке Ишим, оперативно получают материальную помощь в размере 50 тысяч рублей на семью, доложил глава региона Александр Моор президенту России Владимиру Путину на совещании по паводку.
"Людям, чьи дома оказались подтоплены, предоставляется материальная помощь на первоочередные нужды. Это наша региональная мера в размере 50 тысяч рублей на семью. Никаких документов для этого собирать не нужно – только заявление… У нас таких домов немного, мы сами нашли всех проживающих и собираем с них такие заявления", - сообщил Моор.
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Подать заявления на материальную помощь можно в пунктах временного размещения, через соцработника, в многофункциональных центрах, через портал "Госуслуги" или через учреждения соцобслуживания населения. По данным властей на вечер четверга, 107 семей в Тюменской области такую выплату уже получили.
Выплаты за частичное или полное повреждение имущества в результате половодья будут возможны после схода воды и проведения обследований комиссиями, которые установят степень повреждения. К выполнению этой задачи органы власти готовы, подчеркнул Моор.
По итогам совещания Путин дал федеральным министерствам и ведомствам ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование системы поддержки людей, пострадавших в результате стихийных бедствий. "Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и четко", – отметил президент.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 692 человека, из них 248 детей. Подтопленными в 27 населенных пунктах остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2834 приусадебных участка, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.
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Тюменская областьИшим (река)РоссияАлександр МоорВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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