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Лавров оценил желание Аргентины стать глобальным партнером НАТО - РИА Новости, 26.04.2024
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14:57 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/lavrov-1942512138.html
Лавров оценил желание Аргентины стать глобальным партнером НАТО
Лавров оценил желание Аргентины стать глобальным партнером НАТО - РИА Новости, 26.04.2024
Лавров оценил желание Аргентины стать глобальным партнером НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя желание Аргентины стать глобальным партнером НАТО, заявил, что по его мнению, страны мира понимают... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:57
2024-04-26T14:57
аргентина
россия
атр
сергей лавров
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя желание Аргентины стать глобальным партнером НАТО, заявил, что по его мнению, страны мира понимают опасности, исходящие от сотрудничества с альянсом. Лавров отметил, что сегодня НАТО стремится проникнуть в АТР. "Там уже создаются структуры, которые воспроизводят натовскую психологию, натовский менталитет. Идут разговоры о том, чтобы инфраструктура НАТО проникала туда, анонсировано соглашение между НАТО и Японией. Теперь уже и Азиатско-Тихоокеанского региона мало, нужно идти в Латинскую Америку", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Боливии Селиндой Сосо, комментируя желание Аргентины стать глобальным партнером НАТО. "Мне кажется, что подавляющее большинство стран регионов мирового большинства, Глобального Юга, понимают опасности с которыми это сопряжено, понимают, что из них будут выкачивать средства в интересах натовцев и будут их использовать. Наверное, правы те, кто (считает, что) вместо того, чтобы играть в эту геополитическую игру, лучше заниматься домашними делами", - добавил российский министр. Ранее министр обороны Аргентины сообщил, что страна хочет стать глобальным партнером НАТО и уже представила соответствующий запрос в организацию. С приходом к власти в Аргентине президента Хавьера Милея в декабре прошлого года страна взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада.
https://ria.ru/20240426/nato-1942442679.html
https://ria.ru/20240418/argentina-1940875861.html
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аргентина, россия, атр, сергей лавров, нато
Аргентина, Россия, АТР, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В мире
Лавров оценил желание Аргентины стать глобальным партнером НАТО

Лавров: страны мира понимают опасности, исходящие от сотрудничества с НАТО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИнтервью Сергея Лаврова
Интервью Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Интервью Сергея Лаврова . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя желание Аргентины стать глобальным партнером НАТО, заявил, что по его мнению, страны мира понимают опасности, исходящие от сотрудничества с альянсом.
Лавров отметил, что сегодня НАТО стремится проникнуть в АТР.
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"Там уже создаются структуры, которые воспроизводят натовскую психологию, натовский менталитет. Идут разговоры о том, чтобы инфраструктура НАТО проникала туда, анонсировано соглашение между НАТО и Японией. Теперь уже и Азиатско-Тихоокеанского региона мало, нужно идти в Латинскую Америку", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Боливии Селиндой Сосо, комментируя желание Аргентины стать глобальным партнером НАТО.
"Мне кажется, что подавляющее большинство стран регионов мирового большинства, Глобального Юга, понимают опасности с которыми это сопряжено, понимают, что из них будут выкачивать средства в интересах натовцев и будут их использовать. Наверное, правы те, кто (считает, что) вместо того, чтобы играть в эту геополитическую игру, лучше заниматься домашними делами", - добавил российский министр.
Ранее министр обороны Аргентины сообщил, что страна хочет стать глобальным партнером НАТО и уже представила соответствующий запрос в организацию. С приходом к власти в Аргентине президента Хавьера Милея в декабре прошлого года страна взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада.
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