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В правозащитном альянсе призвали освободить наместника Святогорской лавры - РИА Новости, 26.04.2024
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Религия
 
18:38 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/lavra-1942584283.html
В правозащитном альянсе призвали освободить наместника Святогорской лавры
В правозащитном альянсе призвали освободить наместника Святогорской лавры - РИА Новости, 26.04.2024
В правозащитном альянсе призвали освободить наместника Святогорской лавры
Международный правозащитный альянс "Церковь против ксенофобии и дискриминации" назвал политическим арест на Украине наместника Святогорской лавры канонической... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:38
2024-04-26T18:38
религия
украина
русская православная церковь
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
религия
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Международный правозащитный альянс "Церковь против ксенофобии и дискриминации" назвал политическим арест на Украине наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко), а также призвал украинские власти немедленно его освободить.Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих."Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" призывают государство Украина немедленно освободить митрополита Арсения, заменив при необходимости ему меру пресечения на более мягкую, не предусматривающую лишения свободы. Убеждены, что митрополит Арсений не будет препятствовать следственным действиям и будет являться в правоохранительные органы по вызову. Зарубежные участники Альянса готовы предоставить государству Украина личное поручительство за митрополита Арсения — с тем, чтобы он был немедленно освобожден из-под стражи", - сказано заявлении правозащитников, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Участники альянса подчеркнули, что арест митрополита Арсения "носит необоснованный, неправовой и политический характер". "Такой вывод следует из официальных заявлений Службы безопасности Украины и сообщений СМИ о том, что причиной ареста стало разглашение митрополитом Арсением информации о месте дислокации сил территориальной обороны осенью 2023 года", - пояснили правозащитники.Они отметили, что разглашение митрополитом Арсением соответствующей информации, "если оно имело место в действительности, было обусловлено блокированием на блокпостах проезда верующих на религиозные службы"."Этот факт не должен был быть основанием для применения такой суровой меры пресечения, как тюремный арест. Арест влиятельного и авторитетного церковного иерарха митрополита Арсения — практически одновременно с предъявлением подозрений главе ОВЦС УПЦ протоиерею Николаю Данилевичу, а также арестом и помещением под стражу журналистов "Союза православных журналистов", запретом по решению государственного органа доступа к информационным ресурсам, освещающим проблематику нарушений прав верующих УПЦ, — расценивается нами как системно связанные явления по подавлению законной активности и религиозной деятельности УПЦ, в том числе ввиду попыток подготовить принятие во втором чтении так называемого закона "о запрете УПЦ", - подчеркнули в организации.
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942484988.html
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украина, русская православная церковь, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, религия
Религия, Украина, Русская православная церковь, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Религия
В правозащитном альянсе призвали освободить наместника Святогорской лавры

В правозащитном альянсе призвали власти Украины освободить митрополита Арсения

© Фото : УПЦНаместник Святогорской лавры митрополит Арсений
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : УПЦ
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Международный правозащитный альянс "Церковь против ксенофобии и дискриминации" назвал политическим арест на Украине наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко), а также призвал украинские власти немедленно его освободить.
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих.
Свято-Успенская Святогорская лавра. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Насельники Святогорской лавры призвали освободить митрополита Арсения
13:11
"Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" призывают государство Украина немедленно освободить митрополита Арсения, заменив при необходимости ему меру пресечения на более мягкую, не предусматривающую лишения свободы. Убеждены, что митрополит Арсений не будет препятствовать следственным действиям и будет являться в правоохранительные органы по вызову. Зарубежные участники Альянса готовы предоставить государству Украина личное поручительство за митрополита Арсения — с тем, чтобы он был немедленно освобожден из-под стражи", - сказано заявлении правозащитников, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Участники альянса подчеркнули, что арест митрополита Арсения "носит необоснованный, неправовой и политический характер". "Такой вывод следует из официальных заявлений Службы безопасности Украины и сообщений СМИ о том, что причиной ареста стало разглашение митрополитом Арсением информации о месте дислокации сил территориальной обороны осенью 2023 года", - пояснили правозащитники.
Святогорская лавра - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
На Украине арестовали наместника Святогорской лавры Арсения
Вчера, 10:19
Они отметили, что разглашение митрополитом Арсением соответствующей информации, "если оно имело место в действительности, было обусловлено блокированием на блокпостах проезда верующих на религиозные службы".
"Этот факт не должен был быть основанием для применения такой суровой меры пресечения, как тюремный арест. Арест влиятельного и авторитетного церковного иерарха митрополита Арсения — практически одновременно с предъявлением подозрений главе ОВЦС УПЦ протоиерею Николаю Данилевичу, а также арестом и помещением под стражу журналистов "Союза православных журналистов", запретом по решению государственного органа доступа к информационным ресурсам, освещающим проблематику нарушений прав верующих УПЦ, — расценивается нами как системно связанные явления по подавлению законной активности и религиозной деятельности УПЦ, в том числе ввиду попыток подготовить принятие во втором чтении так называемого закона "о запрете УПЦ", - подчеркнули в организации.
СБУ в Донецкой области задержала митрополита Святогорской лавры - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
СБУ завела дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ
24 апреля, 17:22
 
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