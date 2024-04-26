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Лауреаты премии "Врач с большой буквы" прошли обучение в ведущих медцентрах - РИА Новости, 26.04.2024
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13:13 26.04.2024 (обновлено: 14:04 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/laureaty-1942357763.html
Лауреаты премии "Врач с большой буквы" прошли обучение в ведущих медцентрах
Лауреаты премии "Врач с большой буквы" прошли обучение в ведущих медцентрах - РИА Новости, 26.04.2024
Лауреаты премии "Врач с большой буквы" прошли обучение в ведущих медцентрах
Лауреаты премии "Врач с большой буквы" из регионов России - акушеры-гинекологи, неонатологи, врачи отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:13
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лауреаты премии "Врач с большой буквы" из регионов России - акушеры-гинекологи, неонатологи, врачи отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных - прошли повышение квалификации в ведущих медицинских центрах страны, сообщает организатор премии - "АльфаСтрахование — ОМС".В этом году обучение прошли 118 лауреатов премии, которая вручается за высокие стандарты качества работы, заботу о здоровье новорожденных.Учредители премии совместно со специалистами Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова создали для победителей специальную программу обучения с обсуждением сложных клинических случаев при родах."В рамках онлайн-обучения мы разобрали, в частности, порядок организации медицинской помощи для уменьшения числа неблагоприятных последствий гипоксии у плода, что является одной из основных причин перинатальной заболеваемости в России. По итогам слушатели познакомились с современными алгоритмами действий по диагностике и тактике ведения рожениц в сложных случаях с учетом действующих клинических рекомендаций и протоколов", — приводятся в сообщении слова заведующего 1-м Родильным отделением НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова, профессора Олега Баева.Кроме того, главные внештатные специалисты регионального здравоохранения выбрали лучших из числа лауреатов, кто прошел двухнедельную стажировку в Москве, в НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова."Мы разработали и реализовали специальную программу обучения и обмена опытом благодаря тесному сотрудничеству специалистов и экспертов НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова и "АльфаСтрахование - ОМС'. Стажировка прошла в различных отделениях Центра и это уникальный опыт. Врачи смогли получить ответы на широкий спектр вопросов, а также непосредственно поработать с пациентами. Такая возможность — это хорошее начало, чтобы обратить внимание на перспективные направления развития медицинских работников России", — отметила заведующая отделом образовательных технологий в медицине центра Елизавета Хаматханова.Специалисты также познакомились с работой симуляционно-тренингового центра НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова, где проходит практическая подготовка врачей, ординаторов и среднего медперсонала."Сделав главной наградой премии "Врач с большой буквы" обучение в ведущих научных медицинских центрах страны, мы вносим наш вклад в профессиональное развитие квалифицированной медицины, которая напрямую влияет на здоровье и качество жизни каждой семьи в нашей стране", — подчеркнул генеральный директор "АльфаСтрахование — ОМС" Андрей Рыжаков.
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Лауреаты премии "Врач с большой буквы" прошли обучение в ведущих медцентрах

© Фото : Пресс-служба "АльфаСтрахование — ОМС"Генеральный директор "АльфаСтрахование - ОМС" Андрей Рыжаков и лауреат премии, врач — анестезиолог-реаниматолог Новгородского областного клинического перинатального центра имени В.Ю. Мишекурина - Виктория Белякова
Генеральный директор АльфаСтрахование - ОМС Андрей Рыжаков и лауреат премии, врач — анестезиолог-реаниматолог Новгородского областного клинического перинатального центра имени В.Ю. Мишекурина - Виктория Белякова - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Пресс-служба "АльфаСтрахование — ОМС"
Генеральный директор "АльфаСтрахование - ОМС" Андрей Рыжаков и лауреат премии, врач — анестезиолог-реаниматолог Новгородского областного клинического перинатального центра имени В.Ю. Мишекурина - Виктория Белякова
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лауреаты премии "Врач с большой буквы" из регионов России - акушеры-гинекологи, неонатологи, врачи отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных - прошли повышение квалификации в ведущих медицинских центрах страны, сообщает организатор премии - "АльфаСтрахование — ОМС".
В этом году обучение прошли 118 лауреатов премии, которая вручается за высокие стандарты качества работы, заботу о здоровье новорожденных.
Учредители премии совместно со специалистами Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова создали для победителей специальную программу обучения с обсуждением сложных клинических случаев при родах.
«
"В рамках онлайн-обучения мы разобрали, в частности, порядок организации медицинской помощи для уменьшения числа неблагоприятных последствий гипоксии у плода, что является одной из основных причин перинатальной заболеваемости в России. По итогам слушатели познакомились с современными алгоритмами действий по диагностике и тактике ведения рожениц в сложных случаях с учетом действующих клинических рекомендаций и протоколов", — приводятся в сообщении слова заведующего 1-м Родильным отделением НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова, профессора Олега Баева.
Кроме того, главные внештатные специалисты регионального здравоохранения выбрали лучших из числа лауреатов, кто прошел двухнедельную стажировку в Москве, в НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова.
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«
"Мы разработали и реализовали специальную программу обучения и обмена опытом благодаря тесному сотрудничеству специалистов и экспертов НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова и "АльфаСтрахование - ОМС'. Стажировка прошла в различных отделениях Центра и это уникальный опыт. Врачи смогли получить ответы на широкий спектр вопросов, а также непосредственно поработать с пациентами. Такая возможность — это хорошее начало, чтобы обратить внимание на перспективные направления развития медицинских работников России", — отметила заведующая отделом образовательных технологий в медицине центра Елизавета Хаматханова.
Специалисты также познакомились с работой симуляционно-тренингового центра НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова, где проходит практическая подготовка врачей, ординаторов и среднего медперсонала.
"Сделав главной наградой премии "Врач с большой буквы" обучение в ведущих научных медицинских центрах страны, мы вносим наш вклад в профессиональное развитие квалифицированной медицины, которая напрямую влияет на здоровье и качество жизни каждой семьи в нашей стране", — подчеркнул генеральный директор "АльфаСтрахование — ОМС" Андрей Рыжаков.
 
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