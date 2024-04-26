https://ria.ru/20240426/laureaty-1942357763.html

Лауреаты премии "Врач с большой буквы" прошли обучение в ведущих медцентрах

Лауреаты премии "Врач с большой буквы" прошли обучение в ведущих медцентрах - РИА Новости, 26.04.2024

Лауреаты премии "Врач с большой буквы" прошли обучение в ведущих медцентрах

Лауреаты премии "Врач с большой буквы" из регионов России - акушеры-гинекологи, неонатологи, врачи отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:13

2024-04-26T13:13

2024-04-26T14:04

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лауреаты премии "Врач с большой буквы" из регионов России - акушеры-гинекологи, неонатологи, врачи отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных - прошли повышение квалификации в ведущих медицинских центрах страны, сообщает организатор премии - "АльфаСтрахование — ОМС".В этом году обучение прошли 118 лауреатов премии, которая вручается за высокие стандарты качества работы, заботу о здоровье новорожденных.Учредители премии совместно со специалистами Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова создали для победителей специальную программу обучения с обсуждением сложных клинических случаев при родах."В рамках онлайн-обучения мы разобрали, в частности, порядок организации медицинской помощи для уменьшения числа неблагоприятных последствий гипоксии у плода, что является одной из основных причин перинатальной заболеваемости в России. По итогам слушатели познакомились с современными алгоритмами действий по диагностике и тактике ведения рожениц в сложных случаях с учетом действующих клинических рекомендаций и протоколов", — приводятся в сообщении слова заведующего 1-м Родильным отделением НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова, профессора Олега Баева.Кроме того, главные внештатные специалисты регионального здравоохранения выбрали лучших из числа лауреатов, кто прошел двухнедельную стажировку в Москве, в НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова."Мы разработали и реализовали специальную программу обучения и обмена опытом благодаря тесному сотрудничеству специалистов и экспертов НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова и "АльфаСтрахование - ОМС'. Стажировка прошла в различных отделениях Центра и это уникальный опыт. Врачи смогли получить ответы на широкий спектр вопросов, а также непосредственно поработать с пациентами. Такая возможность — это хорошее начало, чтобы обратить внимание на перспективные направления развития медицинских работников России", — отметила заведующая отделом образовательных технологий в медицине центра Елизавета Хаматханова.Специалисты также познакомились с работой симуляционно-тренингового центра НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова, где проходит практическая подготовка врачей, ординаторов и среднего медперсонала."Сделав главной наградой премии "Врач с большой буквы" обучение в ведущих научных медицинских центрах страны, мы вносим наш вклад в профессиональное развитие квалифицированной медицины, которая напрямую влияет на здоровье и качество жизни каждой семьи в нашей стране", — подчеркнул генеральный директор "АльфаСтрахование — ОМС" Андрей Рыжаков.

https://ria.ru/20240402/servis-1937125478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, омс, полис омс, альфастрахование