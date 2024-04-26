https://ria.ru/20240426/kurgan-1942434999.html
Семья из Кургана рассказала, как живет в пункте временного размещения
Семья из Кургана рассказала, как живет в пункте временного размещения - РИА Новости, 26.04.2024
Семья из Кургана рассказала, как живет в пункте временного размещения
Семья из Кургана, у которой затопило дом, рассказала РИА Новости об условиях проживания в пункте временного размещения в гимназии, куда вместе с ними переехал и РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:51
2024-04-26T10:51
2024-04-26T10:51
тобол (река)
курган
курганская область
арчи (артур цветков)
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941063689_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_2987373ebd5fbb9fee9efa2688a8936a.jpg
КУРГАН, 26 апр - РИА Новости. Семья из Кургана, у которой затопило дом, рассказала РИА Новости об условиях проживания в пункте временного размещения в гимназии, куда вместе с ними переехал и пес по кличке Арчи. Супруги Екатерина и Александр в последний раз были в своем доме на правом берегу Тобола, когда паводок уже подступал: в комнатах стояла вода на уровне примерно 1,5 метра. Сейчас первый этаж их жилища полностью в воде. "Всё хорошо. Мы живем в ПВР в гимназии №31 вторую неделю, дети - третью. Они и учатся в этой школе. 31-я гимназия на Пичугина и по Гоголя школа, 38-ая раньше была, они же соединены, поэтому в том корпусе, где есть место, учатся, а тут люди живут. Детям близко теперь в школу. Но не все классы вышли, кто-то еще остался на дистанте", - говорит Екатерина. Супруги забрали из затопленного дома собаку - молодую немецкую овчарку по кличке Арчи. Теперь пес живет с ними в центре временного размещения. "Нам разрешили, некуда деть", - объясняют супруги. Они также рассказали, что опасаются за оставленное дома имущество. "У нас двухэтажный дом, мебель мы подняли на второй этаж, а бытовую технику и электронику увезли к знакомым.... Еще воды не было, задолго, за неделю (примерно после 7 апреля - ред.), мы еще в своем доме жили, но людей уже начали предупреждать и эвакуировать, так уже (мародеры - ред.) ходили с фонариками", - поделилась Екатерина. "Это наше второе наводнение. В 2016 году нас тоже топило, но немного, в дом не зашла вода. У нас небольшой дом, каркасный, поэтому сейчас и внутренней, и наружной, и фасадной части - хана всему пришла", - расстраивается Александр. По словам супругов, никакие выплаты семья пока не получала. В Курганской области объявлен режим ЧС из-за паводка. Разлившейся рекой Тобол затоплено более двух тысяч жилых домов и 6,8 тысячи дачных домов, шесть мостов и 11 участков дорог. В областном центре затоплено правобережье. Все последние дни уровень воды в Тоболе в районе Кургана снижается, на утро 26 апреля он составил 906 сантиметров.
https://ria.ru/20240414/orsk-1940003332.html
https://ria.ru/20231117/voronezh-1910013548.html
https://ria.ru/20240419/pvr-1941107816.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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тобол (река), курган, курганская область, арчи (артур цветков), наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Курганская область, Арчи (Артур Цветков), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Семья из Кургана рассказала, как живет в пункте временного размещения
Семья из Кургана вторую неделю живет в пункте временного размещения
КУРГАН, 26 апр - РИА Новости. Семья из Кургана, у которой затопило дом, рассказала РИА Новости об условиях проживания в пункте временного размещения в гимназии, куда вместе с ними переехал и пес по кличке Арчи.
Супруги Екатерина и Александр в последний раз были в своем доме на правом берегу Тобола
, когда паводок уже подступал: в комнатах стояла вода на уровне примерно 1,5 метра. Сейчас первый этаж их жилища полностью в воде.
"Всё хорошо. Мы живем в ПВР в гимназии №31 вторую неделю, дети - третью. Они и учатся в этой школе. 31-я гимназия на Пичугина и по Гоголя школа, 38-ая раньше была, они же соединены, поэтому в том корпусе, где есть место, учатся, а тут люди живут. Детям близко теперь в школу. Но не все классы вышли, кто-то еще остался на дистанте", - говорит Екатерина.
Супруги забрали из затопленного дома собаку - молодую немецкую овчарку по кличке Арчи. Теперь пес живет с ними в центре временного размещения.
"Нам разрешили, некуда деть", - объясняют супруги.
Они также рассказали, что опасаются за оставленное дома имущество.
"У нас двухэтажный дом, мебель мы подняли на второй этаж, а бытовую технику и электронику увезли к знакомым.... Еще воды не было, задолго, за неделю (примерно после 7 апреля - ред.), мы еще в своем доме жили, но людей уже начали предупреждать и эвакуировать, так уже (мародеры - ред.) ходили с фонариками", - поделилась Екатерина.
«
"Это наше второе наводнение. В 2016 году нас тоже топило, но немного, в дом не зашла вода. У нас небольшой дом, каркасный, поэтому сейчас и внутренней, и наружной, и фасадной части - хана всему пришла", - расстраивается Александр.
По словам супругов, никакие выплаты семья пока не получала.
В Курганской области
объявлен режим ЧС из-за паводка. Разлившейся рекой Тобол затоплено более двух тысяч жилых домов и 6,8 тысячи дачных домов, шесть мостов и 11 участков дорог. В областном центре затоплено правобережье. Все последние дни уровень воды в Тоболе в районе Кургана снижается, на утро 26 апреля он составил 906 сантиметров.