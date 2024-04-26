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Набиуллина рассказала о работе над новым дизайном тысячерублевой купюры - РИА Новости, 26.04.2024
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16:41 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/kupyura-1942547156.html
Набиуллина рассказала о работе над новым дизайном тысячерублевой купюры
Набиуллина рассказала о работе над новым дизайном тысячерублевой купюры - РИА Новости, 26.04.2024
Набиуллина рассказала о работе над новым дизайном тысячерублевой купюры
ЦБ РФ продолжает работу над новым дизайном купюры в 1000 рублей, обсуждает его с экспертами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:41
2024-04-26T16:41
россия
уфа
республика татарстан (татарстан)
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ЦБ РФ продолжает работу над новым дизайном купюры в 1000 рублей, обсуждает его с экспертами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Что касается обновленной купюры нового дизайна, работа по нему продолжается, идет, мы обсуждаем с экспертами, в работе этот вопрос", - ответила она на вопрос, как проходит работа над над новым дизайном купюры в 1000 рублей. Банк России в октябре прошлого года представил новые банкноты: купюры в 1000 и 5000 рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс.
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россия, уфа, республика татарстан (татарстан), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Уфа, Республика Татарстан (Татарстан), Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Набиуллина рассказала о работе над новым дизайном тысячерублевой купюры

Набиуллина: ЦБ России продолжает работу над новым дизайном купюры в 1000 рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ЦБ РФ продолжает работу над новым дизайном купюры в 1000 рублей, обсуждает его с экспертами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«
"Что касается обновленной купюры нового дизайна, работа по нему продолжается, идет, мы обсуждаем с экспертами, в работе этот вопрос", - ответила она на вопрос, как проходит работа над над новым дизайном купюры в 1000 рублей.
Банк России в октябре прошлого года представил новые банкноты: купюры в 1000 и 5000 рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс.
Модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
ЦБ представил обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей
16 октября 2023, 12:15
 
РоссияУфаРеспублика Татарстан (Татарстан)Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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