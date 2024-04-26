https://ria.ru/20240426/kupyura-1942547156.html

Набиуллина рассказала о работе над новым дизайном тысячерублевой купюры

Набиуллина рассказала о работе над новым дизайном тысячерублевой купюры - РИА Новости, 26.04.2024

Набиуллина рассказала о работе над новым дизайном тысячерублевой купюры

ЦБ РФ продолжает работу над новым дизайном купюры в 1000 рублей, обсуждает его с экспертами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:41

2024-04-26T16:41

2024-04-26T16:41

россия

уфа

республика татарстан (татарстан)

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ЦБ РФ продолжает работу над новым дизайном купюры в 1000 рублей, обсуждает его с экспертами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Что касается обновленной купюры нового дизайна, работа по нему продолжается, идет, мы обсуждаем с экспертами, в работе этот вопрос", - ответила она на вопрос, как проходит работа над над новым дизайном купюры в 1000 рублей. Банк России в октябре прошлого года представил новые банкноты: купюры в 1000 и 5000 рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс.

https://ria.ru/20231016/kupyura-1903027066.html

россия

уфа

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, уфа, республика татарстан (татарстан), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика