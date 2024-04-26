https://ria.ru/20240426/krovavaya_meri-1942402299.html
Депутат предложил переименовать коктейль "Кровавая Мэри" в честь Байдена
Депутат предложил переименовать коктейль "Кровавая Мэри" в честь Байдена - РИА Новости, 26.04.2024
Депутат предложил переименовать коктейль "Кровавая Мэри" в честь Байдена
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать коктейль "Кровавая Мэри" в честь президента США Джо Байдена, назвал напиток "Кровавый Джо". РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:47
2024-04-26T06:47
2024-04-26T06:47
в мире
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать коктейль "Кровавая Мэри" в честь президента США Джо Байдена, назвал напиток "Кровавый Джо". По одной из версий, коктейль "Кровавая Мэри" получил название в честь английской королевы Марии I Тюдор, имя которой ассоциируется с кровавыми расправами. "Вклад Байдена в дело нового витка гонки вооружений, поддержки и развития терроризма в мире сложно переоценить. Считаю, что он вполне заслуженно может претендовать на то, чтобы в его честь коктейль "Кровавая Мэри" переименовали в "Кровавый Джо", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Байден унизил свою страну и окончательно развеял миф о демократических ценностях США. "Уверен, что такое предательство отразится на результатах грядущей избирательной компании, где мы увидим занавес провальной президентской карьеры Байдена", - сказал депутат. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20230926/bayden-1898754464.html
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в мире, сша, джо байден, михаил шеремет, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Михаил Шеремет, Дональд Трамп
Депутат предложил переименовать коктейль "Кровавая Мэри" в честь Байдена
Депутат Шеремет предложил переименовать коктейль "Кровавая Мэри" в честь Байдена
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать коктейль "Кровавая Мэри" в честь президента США Джо Байдена, назвал напиток "Кровавый Джо".
По одной из версий, коктейль "Кровавая Мэри" получил название в честь английской королевы Марии I Тюдор, имя которой ассоциируется с кровавыми расправами.
"Вклад Байдена в дело нового витка гонки вооружений, поддержки и развития терроризма в мире сложно переоценить. Считаю, что он вполне заслуженно может претендовать на то, чтобы в его честь коктейль "Кровавая Мэри" переименовали в "Кровавый Джо", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Байден унизил свою страну и окончательно развеял миф о демократических ценностях США
.
"Уверен, что такое предательство отразится на результатах грядущей избирательной компании, где мы увидим занавес провальной президентской карьеры Байдена", - сказал депутат.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп
. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.