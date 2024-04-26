https://ria.ru/20240426/krabovyy_korol-1942393578.html

"Крабовому королю" Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства

"Крабовому королю" Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства - РИА Новости, 26.04.2024

"Крабовому королю" Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства

Приморский краевой суд заочно приговорил сахалинского рыбопромышленника Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T03:15

2024-04-26T03:15

2024-04-26T07:52

олег кан

владивосток

россия

южно-сахалинск

дмитрий демешин

приморский краевой суд

генеральная прокуратура рф

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Приморский краевой суд заочно приговорил сахалинского рыбопромышленника Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Кана О.К. признать виновным... назначив наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет колонии строгого режима", — говорится в решении.Сторона обвинения под руководством заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина настаивала на приговоре в 19 лет колонии строго режима.Бизнесмену также назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением определенных обязанностей и ограничений. Срок отбытия будет исчисляться с момента фактического задержания Кана.Кроме того, суд взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, в общей сложности — 15 миллионов рублей.Защита Кана заявила о его невиновности и пообещала обжаловать приговор.Генпрокуратура в октябре утвердила обвинительное заключение в отношении Кана, которого СМИ называют "крабовым королем". По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, который, как он считал, был причастен к покушению на него.В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не смогло разыскать, а также пособника — местного жителя Дмитрия Полякова. Последний пригласил Пхиденко под предлогом деловых переговоров во Владивосток и снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами убил его.Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы.Второе уголовное дело на Кана о создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов направлено из Владивостока в суд Южно-Сахалинска. По версии следствия, он с соучастниками с 2014 по 2019 год занимался контрабандой краба за границу. Всего было вывезено более 3 тысяч тонн стоимостью 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной.Кроме того, считает следствие, Кан, являясь фактическим владельцем и руководителем группы пяти российских предприятий, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации, уклонился от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость более чем на 3,6 миллиарда рублей.Прокуратура также подала иск о взыскании с Кана в пользу государства преступного дохода в 4,2 миллиарда рублей. Было арестовано имущество руководителя и участников преступного сообщества, а также юрлиц более чем на 5,3 миллиарда рублей. Ущерб государству был в итоге полностью возмещен.

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https://ria.ru/20240422/arest-1941631420.html

https://ria.ru/20230313/kan-1857436798.html

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олег кан, владивосток, россия, южно-сахалинск, дмитрий демешин, приморский краевой суд, генеральная прокуратура рф, происшествия