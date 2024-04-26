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Заявки на возврат затрат по зарубежным выставкам начнут принимать 13 мая - РИА Новости, 26.04.2024
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11:09 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/kompensatsiya-1942441530.html
Заявки на возврат затрат по зарубежным выставкам начнут принимать 13 мая
Заявки на возврат затрат по зарубежным выставкам начнут принимать 13 мая - РИА Новости, 26.04.2024
Заявки на возврат затрат по зарубежным выставкам начнут принимать 13 мая
Прием заявок на компенсацию затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках начнется 13 мая в 9:00 (мск), сообщает Российский экспортный центр РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:09
2024-04-26T11:09
экономика
россия
центральная азия
снг
африка
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках начнется 13 мая в 9:00 (мск), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт" до 23:59 (мск) 30 мая 2024 года", - говорится в сообщении.В рамках поддержки компании могут получить финансовую помощь для оплаты расходов на аренду выставочной площади (в том числе оборудованной), а также регистрационных сборов, связанных с самостоятельным участием в международных выставках и мероприятиях, на которых нет коллективной экспозиции отечественных товаров, организуемой Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) в соответствии с перечнем, публикуемым на сайте.Максимальный размер компенсации составляет 700 тысяч рублей для МСП и 2 миллиона рублей для крупных компаний.Начинающим экспортерам участие в зарубежных выставочных мероприятиях позволяет получить опыт презентации своих товаров и услуг на международном уровне, наладить контакты с партнерами из других стран. Зарубежные мероприятия познакомят с последними трендами и достижениями в профильной отрасли на мировом рынке, открывают экспортерам новые перспективы развития сети профессиональных контактов."Зарубежные выставки и ярмарки являются одним из самых действенных инструментов по продвижению продукции российских экспортеров на зарубежные рынки. Сейчас растет количество мероприятий в Юго-Восточной и Центральной Азии, латиноамериканском регионе, Африке и странах СНГ, и РЭЦ, откликаясь на вызовы времени, расширяет географию поддерживаемых мероприятий. По итогам прошлого года был поддержан 101 экспортер, общая сумма поддержки составила 64 млн рублей", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Поддержка экспортерам предоставляется по результатам отбора заявок. Компенсацию части затрат на участие в зарубежных выставках или ярмарках можно получить до пяти раз в течение одного календарного года, причем речь идет о пяти разных мероприятиях, подчеркнули в РЭЦ.Для получения компенсации необходимо выполнить в том числе одно из основных условий: общая стоимость контрактов, заключенных с даты начала мероприятия до даты подачи заявки, должна быть выше запрашиваемой суммы поддержки не менее чем в девять раз. Лимит затрат: до пяти мероприятий в течение года.Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на цифровой платформе "Мой экспорт".Проконсультироваться по условиям, требованиям и процессу участия в отборе можно по телефону +7 (495) 937-47-47. E-mail: в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (мск).Кроме того, 8 мая с 10:30 до 12:30 (мск) состоится вебинар, на котором расскажут, как получить государственную поддержку на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях на цифровой платформе "Мой экспорт".Слушатели вебинара узнают: сроки проведения ближайшего отбора, как правильно оформить заявку на получение компенсации, какие документы и сведения необходимы для подачи заявки, порядок проведения конкурсного отбора и критерии оценки заявок, возможные причины отказа в предоставлении поддержки и способы их устранения, как авторизоваться на цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20240426/servis-1942433017.html
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экономика, россия, центральная азия, снг, африка, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Центральная Азия, СНГ, Африка, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Заявки на возврат затрат по зарубежным выставкам начнут принимать 13 мая

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках начнется 13 мая в 9:00 (мск), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт" до 23:59 (мск) 30 мая 2024 года", - говорится в сообщении.
В рамках поддержки компании могут получить финансовую помощь для оплаты расходов на аренду выставочной площади (в том числе оборудованной), а также регистрационных сборов, связанных с самостоятельным участием в международных выставках и мероприятиях, на которых нет коллективной экспозиции отечественных товаров, организуемой Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) в соответствии с перечнем, публикуемым на сайте.
Максимальный размер компенсации составляет 700 тысяч рублей для МСП и 2 миллиона рублей для крупных компаний.
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Начинающим экспортерам участие в зарубежных выставочных мероприятиях позволяет получить опыт презентации своих товаров и услуг на международном уровне, наладить контакты с партнерами из других стран. Зарубежные мероприятия познакомят с последними трендами и достижениями в профильной отрасли на мировом рынке, открывают экспортерам новые перспективы развития сети профессиональных контактов.
"Зарубежные выставки и ярмарки являются одним из самых действенных инструментов по продвижению продукции российских экспортеров на зарубежные рынки. Сейчас растет количество мероприятий в Юго-Восточной и Центральной Азии, латиноамериканском регионе, Африке и странах СНГ, и РЭЦ, откликаясь на вызовы времени, расширяет географию поддерживаемых мероприятий. По итогам прошлого года был поддержан 101 экспортер, общая сумма поддержки составила 64 млн рублей", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Поддержка экспортерам предоставляется по результатам отбора заявок. Компенсацию части затрат на участие в зарубежных выставках или ярмарках можно получить до пяти раз в течение одного календарного года, причем речь идет о пяти разных мероприятиях, подчеркнули в РЭЦ.
Для получения компенсации необходимо выполнить в том числе одно из основных условий: общая стоимость контрактов, заключенных с даты начала мероприятия до даты подачи заявки, должна быть выше запрашиваемой суммы поддержки не менее чем в девять раз. Лимит затрат: до пяти мероприятий в течение года.
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Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на цифровой платформе "Мой экспорт".
Проконсультироваться по условиям, требованиям и процессу участия в отборе можно по телефону +7 (495) 937-47-47. E-mail: в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (мск).
Кроме того, 8 мая с 10:30 до 12:30 (мск) состоится вебинар, на котором расскажут, как получить государственную поддержку на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях на цифровой платформе "Мой экспорт".
Слушатели вебинара узнают: сроки проведения ближайшего отбора, как правильно оформить заявку на получение компенсации, какие документы и сведения необходимы для подачи заявки, порядок проведения конкурсного отбора и критерии оценки заявок, возможные причины отказа в предоставлении поддержки и способы их устранения, как авторизоваться на цифровой платформе "Мой экспорт".
 
ЭкономикаРоссияЦентральная АзияСНГАфрикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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