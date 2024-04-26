https://ria.ru/20240426/kladbische-1942402134.html

В Южно-Сахалинске водитель снес несколько памятников и проехал по могилам

В Южно-Сахалинске водитель снес несколько памятников и проехал по могилам - РИА Новости, 26.04.2024

В Южно-Сахалинске водитель снес несколько памятников и проехал по могилам

Неизвестный водитель в пятницу снес несколько памятников и проехал по могилам на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T06:41

2024-04-26T06:41

2024-04-26T06:45

происшествия

южно-сахалинск

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости. Неизвестный водитель в пятницу снес несколько памятников и проехал по могилам на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба администрации областного центра. "Вопиющий случай на городском кладбище в Христофоровке. Неизвестный водитель снес несколько памятников, проехал по могилам", – говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале. Как сообщает управление МВД по Сахалинской области, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. "Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – отмечает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По сообщениям местных пабликов, водитель внедорожника был в неадекватном состоянии и бегал по кладбищу голым. Его заметили сотрудники ритуального агентства и вызвали полицию.

https://ria.ru/20240412/vandal-1939613932.html

https://ria.ru/20230924/memorial-1898297302.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область