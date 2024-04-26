Рейтинг@Mail.ru
В Южно-Сахалинске водитель снес несколько памятников и проехал по могилам - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:41 26.04.2024 (обновлено: 06:45 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/kladbische-1942402134.html
В Южно-Сахалинске водитель снес несколько памятников и проехал по могилам
В Южно-Сахалинске водитель снес несколько памятников и проехал по могилам - РИА Новости, 26.04.2024
В Южно-Сахалинске водитель снес несколько памятников и проехал по могилам
Неизвестный водитель в пятницу снес несколько памятников и проехал по могилам на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:41
2024-04-26T06:45
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0685f25d3e0d44985955759d1cb1871b.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости. Неизвестный водитель в пятницу снес несколько памятников и проехал по могилам на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба администрации областного центра. "Вопиющий случай на городском кладбище в Христофоровке. Неизвестный водитель снес несколько памятников, проехал по могилам", – говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале. Как сообщает управление МВД по Сахалинской области, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. "Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – отмечает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По сообщениям местных пабликов, водитель внедорожника был в неадекватном состоянии и бегал по кладбищу голым. Его заметили сотрудники ритуального агентства и вызвали полицию.
https://ria.ru/20240412/vandal-1939613932.html
https://ria.ru/20230924/memorial-1898297302.html
южно-сахалинск
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_15c3576b5f7920015a6b96bbdc47f4a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область
В Южно-Сахалинске водитель снес несколько памятников и проехал по могилам

В Южно-Сахалинске водитель снес памятники на кладбище и проехал по могилам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости. Неизвестный водитель в пятницу снес несколько памятников и проехал по могилам на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
«
"Вопиющий случай на городском кладбище в Христофоровке. Неизвестный водитель снес несколько памятников, проехал по могилам", – говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего Вечный огонь
12 апреля, 14:09
Как сообщает управление МВД по Сахалинской области, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.
"Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – отмечает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По сообщениям местных пабликов, водитель внедорожника был в неадекватном состоянии и бегал по кладбищу голым. Его заметили сотрудники ритуального агентства и вызвали полицию.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
В Приморье повредили мемориал погибшим в зоне спецоперации
24 сентября 2023, 10:44
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскСахалинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала