В Южно-Сахалинске водитель снес несколько памятников и проехал по могилам
В Южно-Сахалинске водитель снес памятники на кладбище и проехал по могилам
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости. Неизвестный водитель в пятницу снес несколько памятников и проехал по могилам на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
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"Вопиющий случай на городском кладбище в Христофоровке. Неизвестный водитель снес несколько памятников, проехал по могилам", – говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
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Как сообщает управление МВД по Сахалинской области, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.
"Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – отмечает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По сообщениям местных пабликов, водитель внедорожника был в неадекватном состоянии и бегал по кладбищу голым. Его заметили сотрудники ритуального агентства и вызвали полицию.
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