https://ria.ru/20240426/kitay-1942477856.html
Ван И предупредил о возможных проблемах в отношениях с США
Ван И предупредил о возможных проблемах в отношениях с США - РИА Новости, 26.04.2024
Ван И предупредил о возможных проблемах в отношениях с США
Если США будут считать Китай своим главным противником, отношения двух стран будут полны проблем, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:50
2024-04-26T12:50
2024-04-26T12:50
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Если США будут считать Китай своим главным противником, отношения двух стран будут полны проблем, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Если США всегда будут считать Китай своим главным противником, китайско-американские отношения будут непростыми и полными проблем", - заявил Ван И, его слова приводит МИД КНР. Ведомство уточнило, что в ходе переговоров в Пекине Блинкен и Ван И также обменялись мнениями по украинскому кризису, палестино-израильскому конфликту, Северной Корее, ситуации в Мьянме и другим вопросам. "Обе стороны согласились, что переговоры были откровенными, предметными и конструктивными, и договорились продолжать следовать указаниям глав двух государств и прикладывать усилия для стабилизации и развития китайско-американских отношений", - добавили в МИД КНР.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик), энтони блинкен
В мире, Китай, США, Пекин, Ван И (политик), Энтони Блинкен, В мире
Ван И предупредил о возможных проблемах в отношениях с США
Ван И: если США будут считать Китай противником, отношения будут полны проблем
ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Если США будут считать Китай своим главным противником, отношения двух стран будут полны проблем, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Если США всегда будут считать Китай своим главным противником, китайско-американские отношения будут непростыми и полными проблем", - заявил Ван И, его слова приводит МИД КНР.
Ведомство уточнило, что в ходе переговоров в Пекине
Блинкен и Ван И также обменялись мнениями по украинскому кризису, палестино-израильскому конфликту, Северной Корее, ситуации в Мьянме
и другим вопросам.
"Обе стороны согласились, что переговоры были откровенными, предметными и конструктивными, и договорились продолжать следовать указаниям глав двух государств и прикладывать усилия для стабилизации и развития китайско-американских отношений", - добавили в МИД КНР.