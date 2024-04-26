https://ria.ru/20240426/kitay-1942477856.html

Ван И предупредил о возможных проблемах в отношениях с США

Ван И предупредил о возможных проблемах в отношениях с США - РИА Новости, 26.04.2024

Ван И предупредил о возможных проблемах в отношениях с США

Если США будут считать Китай своим главным противником, отношения двух стран будут полны проблем, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:50

2024-04-26T12:50

2024-04-26T12:50

в мире

китай

сша

пекин

ван и (политик)

энтони блинкен

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942451244_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e74ffaae7e87cd98baf8d2f9ffe75a50.jpg

ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Если США будут считать Китай своим главным противником, отношения двух стран будут полны проблем, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Если США всегда будут считать Китай своим главным противником, китайско-американские отношения будут непростыми и полными проблем", - заявил Ван И, его слова приводит МИД КНР. Ведомство уточнило, что в ходе переговоров в Пекине Блинкен и Ван И также обменялись мнениями по украинскому кризису, палестино-израильскому конфликту, Северной Корее, ситуации в Мьянме и другим вопросам. "Обе стороны согласились, что переговоры были откровенными, предметными и конструктивными, и договорились продолжать следовать указаниям глав двух государств и прикладывать усилия для стабилизации и развития китайско-американских отношений", - добавили в МИД КНР.

https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html

https://ria.ru/20240423/vopros-1941672695.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик), энтони блинкен