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Ван И предупредил о возможных проблемах в отношениях с США - РИА Новости, 26.04.2024
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12:50 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/kitay-1942477856.html
Ван И предупредил о возможных проблемах в отношениях с США
Ван И предупредил о возможных проблемах в отношениях с США - РИА Новости, 26.04.2024
Ван И предупредил о возможных проблемах в отношениях с США
Если США будут считать Китай своим главным противником, отношения двух стран будут полны проблем, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:50
2024-04-26T12:50
в мире
китай
сша
пекин
ван и (политик)
энтони блинкен
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Если США будут считать Китай своим главным противником, отношения двух стран будут полны проблем, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Если США всегда будут считать Китай своим главным противником, китайско-американские отношения будут непростыми и полными проблем", - заявил Ван И, его слова приводит МИД КНР. Ведомство уточнило, что в ходе переговоров в Пекине Блинкен и Ван И также обменялись мнениями по украинскому кризису, палестино-израильскому конфликту, Северной Корее, ситуации в Мьянме и другим вопросам. "Обе стороны согласились, что переговоры были откровенными, предметными и конструктивными, и договорились продолжать следовать указаниям глав двух государств и прикладывать усилия для стабилизации и развития китайско-американских отношений", - добавили в МИД КНР.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html
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в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик), энтони блинкен
В мире, Китай, США, Пекин, Ван И (политик), Энтони Блинкен, В мире
В мире
Ван И предупредил о возможных проблемах в отношениях с США

Ван И: если США будут считать Китай противником, отношения будут полны проблем

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Если США будут считать Китай своим главным противником, отношения двух стран будут полны проблем, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Если США всегда будут считать Китай своим главным противником, китайско-американские отношения будут непростыми и полными проблем", - заявил Ван И, его слова приводит МИД КНР.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Китай предостерег США от пересечения красных линий
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Ведомство уточнило, что в ходе переговоров в Пекине Блинкен и Ван И также обменялись мнениями по украинскому кризису, палестино-израильскому конфликту, Северной Корее, ситуации в Мьянме и другим вопросам.
"Обе стороны согласились, что переговоры были откровенными, предметными и конструктивными, и договорились продолжать следовать указаниям глав двух государств и прикладывать усилия для стабилизации и развития китайско-американских отношений", - добавили в МИД КНР.
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В миреВ миреКитайСШАПекинВан И (политик)Энтони Блинкен
 
 
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