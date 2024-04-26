https://ria.ru/20240426/kitay-1942404769.html

Глава МИД Китая оценил ситуацию в Тайваньском проливе

Глава МИД Китая оценил ситуацию в Тайваньском проливе - РИА Новости, 26.04.2024

Глава МИД Китая оценил ситуацию в Тайваньском проливе

Ситуация в Тайваньском проливе стабильна, но остаются проблемы, связанные с сепаратистской деятельностью и внешним вмешательством, заявил министр иностранных... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T07:17

2024-04-26T07:17

2024-04-26T07:17

в мире

китай

тайвань

сша

ван и (политик)

джо байден

си цзиньпин

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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Ситуация в Тайваньском проливе стабильна, но остаются проблемы, связанные с сепаратистской деятельностью и внешним вмешательством, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "Ситуация в Тайваньском проливе в настоящее время в целом стабильна, но также существуют серьезные вызовы. Среди них наибольшие проблемы связаны с сепаратистской деятельностью сил, выступающих за независимость Тайваня, а также с вмешательством внешних сил", - заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР. Он добавил, что в случае, "если мы хотим сохранить мир в Тайваньском проливе, необходимо решительно выступать против независимости Тайваня". "Некоторые страны неоднократно призывали к поддержанию мира и стабильности в районе Тайваньского пролива, но за спиной они наращивали поставки вооружения и снаряжения сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня. Подобные действия могут лишь увеличить риск конфликта и конфронтации, а также создать серьезную угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе и в регионе", - добавил он. В начале апреля президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что в США не стремятся вести "новую холодную войну", менять китайскую систему или укреплять союзы против Китая. Он также заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. На этой неделе Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. После полугодовых споров проект, в целом соответствующий запросам Белого дома, был принят палатой представителей и утвержден сенатом. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240305/tayvan-1931127961.html

https://ria.ru/20240426/kitay-1942401237.html

https://ria.ru/20240127/kitay-1923867972.html

китай

тайвань

сша

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в мире, китай, тайвань, сша, ван и (политик), джо байден, си цзиньпин