https://ria.ru/20240426/kitay-1942401237.html
Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая
Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая - РИА Новости, 26.04.2024
Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая
США продолжают ошибочно воспринимать Китай и продвигать политику сдерживания КНР, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:19
2024-04-26T06:19
2024-04-26T10:39
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США продолжают ошибочно воспринимать Китай и продвигать политику сдерживания КНР, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "Мы видим, что неправильное восприятие Китая в США сохраняется, они продолжают продвигать свою ошибочную политику сдерживания КНР", - заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР. Он добавил, что США не могут всегда смотреть на мир с точки зрения холодной войны и менталитета "игры с нулевой суммой", а также не могут постоянно говорить одно, а делать другое.
https://ria.ru/20231222/kitay-1917376352.html
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в мире, китай, сша, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Ван И (политик)
Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая
Глава МИД КНР Ван И: США продолжают продвигать политику сдерживания Китая
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США продолжают ошибочно воспринимать Китай и продвигать политику сдерживания КНР, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
"Мы видим, что неправильное восприятие Китая в США сохраняется, они продолжают продвигать свою ошибочную политику сдерживания КНР", - заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР.
Он добавил, что США не могут всегда смотреть на мир с точки зрения холодной войны и менталитета "игры с нулевой суммой", а также не могут постоянно говорить одно, а делать другое.