https://ria.ru/20240426/kitay-1942401237.html

Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая

Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая - РИА Новости, 26.04.2024

Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая

США продолжают ошибочно воспринимать Китай и продвигать политику сдерживания КНР, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T06:19

2024-04-26T06:19

2024-04-26T10:39

в мире

китай

сша

ван и (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942431735_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28f59753227a87e556f0af90de213863.jpg

ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США продолжают ошибочно воспринимать Китай и продвигать политику сдерживания КНР, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "Мы видим, что неправильное восприятие Китая в США сохраняется, они продолжают продвигать свою ошибочную политику сдерживания КНР", - заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР. Он добавил, что США не могут всегда смотреть на мир с точки зрения холодной войны и менталитета "игры с нулевой суммой", а также не могут постоянно говорить одно, а делать другое.

https://ria.ru/20231222/kitay-1917376352.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, ван и (политик)