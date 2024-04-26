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Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая - РИА Новости, 26.04.2024
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06:19 26.04.2024 (обновлено: 10:39 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/kitay-1942401237.html
Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая
Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая - РИА Новости, 26.04.2024
Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая
США продолжают ошибочно воспринимать Китай и продвигать политику сдерживания КНР, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:19
2024-04-26T10:39
в мире
китай
сша
ван и (политик)
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США продолжают ошибочно воспринимать Китай и продвигать политику сдерживания КНР, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "Мы видим, что неправильное восприятие Китая в США сохраняется, они продолжают продвигать свою ошибочную политику сдерживания КНР", - заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР. Он добавил, что США не могут всегда смотреть на мир с точки зрения холодной войны и менталитета "игры с нулевой суммой", а также не могут постоянно говорить одно, а делать другое.
https://ria.ru/20231222/kitay-1917376352.html
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в мире, китай, сша, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Ван И (политик)
Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая

Глава МИД КНР Ван И: США продолжают продвигать политику сдерживания Китая

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США продолжают ошибочно воспринимать Китай и продвигать политику сдерживания КНР, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
"Мы видим, что неправильное восприятие Китая в США сохраняется, они продолжают продвигать свою ошибочную политику сдерживания КНР", - заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Китае призвали США к осторожности в поступках
22 декабря 2023, 05:32
Он добавил, что США не могут всегда смотреть на мир с точки зрения холодной войны и менталитета "игры с нулевой суммой", а также не могут постоянно говорить одно, а делать другое.
 
В миреКитайСШАВан И (политик)
 
 
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