https://ria.ru/20240426/kishinev-1942433565.html

В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, возвращавшихся из Москвы

В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, возвращавшихся из Москвы - РИА Новости, 26.04.2024

В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, возвращавшихся из Москвы

В аэропорту Кишинева снова несколько часов удерживали пассажиров, возвращавшихся из Москвы со съезда молдавских политиков, сообщила РИА Новости депутат... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:47

2024-04-26T10:47

2024-04-26T11:49

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москва

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илан шор

марина таубер

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. В аэропорту Кишинева снова несколько часов удерживали пассажиров, возвращавшихся из Москвы со съезда молдавских политиков, сообщила РИА Новости депутат парламента республики Марина Таубер. "Около 150 человек летели из Москвы через Ереван в Кишинев. Они участвовали в конференциях, во встречах с активом, с Иланом Шором, посещали выставку "Россия". Эти встречи проходят под эгидой блока "Победы" (о создании блока было объявлено во время съезда молдавских политиков и общественников в Москве. — Прим. ред.)", — сказала она.По словам политика, этих людей, как и предыдущую группу, удерживали долго, более четырех часов. Она уточнила, что все происходило с 3:00 до 7:00 (совпадает с мск).По словам Таубер, у некоторых прибывших изъяли личные вещи и телефоны. "Опять было бессовестное поведение со стороны молдавских органов, потом ждали с 6:00, пока некоторые из боссов проснутся, чтобы скоординировать действия, так как у людей ничего не нашли. Это противоречит и нарушает закон. Так что издевательства продолжаются. Мы сейчас общаемся с нашими коллегами с территорий (из регионов. — Прим. ред.) и выясняем дополнительную информацию", — подчеркнула политик. В минувшее воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором объявили о создании блока "Победа — Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.

https://ria.ru/20240425/kiku-1942230292.html

https://radiosputnik.ru/20240424/gutsul-1942146754.html

https://ria.ru/20240423/pobeda-1941669694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, москва, молдавия, илан шор, марина таубер, евразийский экономический союз