Мишустин поздравил Киселева с юбилеем

Мишустин в поздравлении Киселева отметил его журналистский талант и опыт
Дмитрий Киселев родился в 1954 году в Москве.
Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова (ныне — СПбГУ).
Он знает английский, норвежский, шведский и французский языки.
Дмитрий Киселев родился в 1954 году в Москве.
Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова (ныне — СПбГУ).
Он знает английский, норвежский, шведский и французский языки.
В 1975 году Киселев начал карьеру в Агентстве печати "Новости" (позднее на его базе будет создано агентство РИА Новости, преемником которого стала медиагруппа "Россия сегодня").
Затем Киселев работал на Иновещании Гостелерадио СССР в норвежской и польской редакциях, в службе Всемирного радио на английском языке.
С 1989 года стал работать на телевидении. Был комментатором программы "Время" и парламентским корреспондентом.
В 1975 году Киселев начал карьеру в Агентстве печати "Новости" (позднее на его базе будет создано агентство РИА Новости, преемником которого стала медиагруппа "Россия сегодня").
Затем Киселев работал на Иновещании Гостелерадио СССР в норвежской и польской редакциях, в службе Всемирного радио на английском языке.
С 1989 года стал работать на телевидении. Был комментатором программы "Время" и парламентским корреспондентом.
В 1989-м Киселев начал вести ежедневную новостную программу ТСН. Спустя два года его отстранили: журналист отказался зачитывать официальное заявление в связи с событиями в странах Балтии.
Тогда же Киселев открыто выразил свое отношение к идее Горбачева провести референдум об "обновленном СССР".
Жителей страны собирались спрашивать, хотят ли они сохранения страны как "обновленной федерации суверенных республик".
"Я сказал, ну вот и все, вот такой будет бюллетень, а как зачеркивать в нем "нет", вам покажет диктор Центрального телевидения сразу после выпуска ТСН", — вспоминает Киселев.
Такой "дерзости" чиновники не стерпели.
В 1989-м Киселев начал вести ежедневную новостную программу ТСН. Спустя два года его отстранили: журналист отказался зачитывать официальное заявление в связи с событиями в странах Балтии.
Тогда же Киселев открыто выразил свое отношение к идее Горбачева провести референдум об "обновленном СССР".
Жителей страны собирались спрашивать, хотят ли они сохранения страны как "обновленной федерации суверенных республик".
"Я сказал, ну вот и все, вот такой будет бюллетень, а как зачеркивать в нем "нет", вам покажет диктор Центрального телевидения сразу после выпуска ТСН", — вспоминает Киселев.
Такой "дерзости" чиновники не стерпели.
Позже Киселев стал сотрудничать с Первым немецким телевидением ARD, крупнейшим немецким частным каналом RTL и японской телекомпанией NHK.
В 1992-1994 годах он возглавлял региональное бюро телекомпании "Останкино" в странах Северной Европы и Бенилюкса. В девяностых вел несколько авторских передач на ОРТ. После убийства Владислава Листьева Киселев был назначен новым ведущим программы "Час пик".
В начале нулевых он работал на Украине, занимал пост главреда информационной службы украинского телеканала ICTV. Журналист стал свидетелем первой "оранжевой революции" и уже тогда сделал для себя вывод: Украина ослеплена идеей евроромантизма и катится в пропасть.
Позже Киселев стал сотрудничать с Первым немецким телевидением ARD, крупнейшим немецким частным каналом RTL и японской телекомпанией NHK.
В 1992-1994 годах он возглавлял региональное бюро телекомпании "Останкино" в странах Северной Европы и Бенилюкса. В девяностых вел несколько авторских передач на ОРТ. После убийства Владислава Листьева Киселев был назначен новым ведущим программы "Час пик".
В начале нулевых он работал на Украине, занимал пост главреда информационной службы украинского телеканала ICTV. Журналист стал свидетелем первой "оранжевой революции" и уже тогда сделал для себя вывод: Украина ослеплена идеей евроромантизма и катится в пропасть.
Дальше Киселев начал вести программы на канале "Россия". Их, как и прежде на ТСН, отличал особый авторский стиль.
С 2012 года Киселев стал вести уже ставшую культовой передачу "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Все тексты для нее журналист пишет сам.
"Программа "Вести недели" настоящий вампир. Потому что она требует от меня все больше и больше энергии, она какая-то ненасытная", — шутит телеведущий.
Дальше Киселев начал вести программы на канале "Россия". Их, как и прежде на ТСН, отличал особый авторский стиль.
С 2012 года Киселев стал вести уже ставшую культовой передачу "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Все тексты для нее журналист пишет сам.
"Программа "Вести недели" настоящий вампир. Потому что она требует от меня все больше и больше энергии, она какая-то ненасытная", — шутит телеведущий.
На фото — Киселев на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ "Останкино" в 2015 году.
Тогда "Вести недели" была признана лучшей информационной программой.
На фото — Киселев на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ "Останкино" в 2015 году.
Тогда "Вести недели" была признана лучшей информационной программой.
В 2013 году Киселев возглавил созданную тогда медиагруппу "Россия сегодня".
Журналист вспоминает, что предложение поступило внезапно: ему позвонили на мобильный телефон, когда он ехал на мотоцикле, и пригласили на встречу к президенту.
"Мы создаем медиагруппу "Россия сегодня", туда еще войдут РИА Новости и "Голос России", то есть иновещание на зарубеж. Вот я вижу вас руководителем", — сказал ему тогда Путин.
В 2013 году Киселев возглавил созданную тогда медиагруппу "Россия сегодня".
Журналист вспоминает, что предложение поступило внезапно: ему позвонили на мобильный телефон, когда он ехал на мотоцикле, и пригласили на встречу к президенту.
"Мы создаем медиагруппу "Россия сегодня", туда еще войдут РИА Новости и "Голос России", то есть иновещание на зарубеж. Вот я вижу вас руководителем", — сказал ему тогда Путин.
Острые вопросы журналист поднимает не только в авторских программах, но и задает их прямо своим собеседникам. В том числе и главам государств.
В марте 2024-го он взял большое интервью у Владимира Путина, которое попало на первые полосы большинства мировых СМИ.
Острые вопросы журналист поднимает не только в авторских программах, но и задает их прямо своим собеседникам. В том числе и главам государств.
В марте 2024-го он взял большое интервью у Владимира Путина, которое попало на первые полосы большинства мировых СМИ.
На фото — Дмитрий Киселев и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Cиси на встрече в Каире.
На фото — Дмитрий Киселев и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Cиси на встрече в Каире.
На фото — Киселев и президент Сирии Башар Асад. Журналист взял интервью после завершения успешной наступательной операции сирийских и российских сил в Латакии и освобождения Пальмиры в 2016 году.
На фото — Киселев и президент Сирии Башар Асад. Журналист взял интервью после завершения успешной наступательной операции сирийских и российских сил в Латакии и освобождения Пальмиры в 2016 году.
У Киселева много увлечений, в том числе мотоциклы. Признается честно: гоняет, но аккуратно. Считает, что Ducati Hypermotard — самый красивый мотоцикл в мире.
У Киселева много увлечений, в том числе мотоциклы. Признается честно: гоняет, но аккуратно. Считает, что Ducati Hypermotard — самый красивый мотоцикл в мире.
На фото — журналист за рулем багги "Чаборз" на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.
На фото — журналист за рулем багги "Чаборз" на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.
На фото — встреча с добровольцами, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе.
На фото — встреча с добровольцами, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе.
В 2003-м Киселев, большой любитель джаза, придумал фестиваль Koktebel Jazz Party.
Он проходит в крымском Коктебеле, в 2017-м гостем стал Владимир Путин.
В 2003-м Киселев, большой любитель джаза, придумал фестиваль Koktebel Jazz Party.
Он проходит в крымском Коктебеле, в 2017-м гостем стал Владимир Путин.
На фото — Киселев с волонтерами после уборки бухты Тихой в Коктебеле во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.
На фото — Киселев с волонтерами после уборки бухты Тихой в Коктебеле во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.
Дмитрий Киселев родился в 1954 году в Москве.
Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова (ныне — СПбГУ).
Он знает английский, норвежский, шведский и французский языки.
В 1975 году Киселев начал карьеру в Агентстве печати "Новости" (позднее на его базе будет создано агентство РИА Новости, преемником которого стала медиагруппа "Россия сегодня").
Затем Киселев работал на Иновещании Гостелерадио СССР в норвежской и польской редакциях, в службе Всемирного радио на английском языке.
С 1989 года стал работать на телевидении. Был комментатором программы "Время" и парламентским корреспондентом.
В 1989-м Киселев начал вести ежедневную новостную программу ТСН. Спустя два года его отстранили: журналист отказался зачитывать официальное заявление в связи с событиями в странах Балтии.
Тогда же Киселев открыто выразил свое отношение к идее Горбачева провести референдум об "обновленном СССР".
Жителей страны собирались спрашивать, хотят ли они сохранения страны как "обновленной федерации суверенных республик".
"Я сказал, ну вот и все, вот такой будет бюллетень, а как зачеркивать в нем "нет", вам покажет диктор Центрального телевидения сразу после выпуска ТСН", — вспоминает Киселев.
Такой "дерзости" чиновники не стерпели.
Позже Киселев стал сотрудничать с Первым немецким телевидением ARD, крупнейшим немецким частным каналом RTL и японской телекомпанией NHK.
В 1992-1994 годах он возглавлял региональное бюро телекомпании "Останкино" в странах Северной Европы и Бенилюкса. В девяностых вел несколько авторских передач на ОРТ. После убийства Владислава Листьева Киселев был назначен новым ведущим программы "Час пик".
В начале нулевых он работал на Украине, занимал пост главреда информационной службы украинского телеканала ICTV. Журналист стал свидетелем первой "оранжевой революции" и уже тогда сделал для себя вывод: Украина ослеплена идеей евроромантизма и катится в пропасть.
Дальше Киселев начал вести программы на канале "Россия". Их, как и прежде на ТСН, отличал особый авторский стиль.
С 2012 года Киселев стал вести уже ставшую культовой передачу "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Все тексты для нее журналист пишет сам.
"Программа "Вести недели" настоящий вампир. Потому что она требует от меня все больше и больше энергии, она какая-то ненасытная", — шутит телеведущий.
На фото — Киселев на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ "Останкино" в 2015 году.
Тогда "Вести недели" была признана лучшей информационной программой.
В 2013 году Киселев возглавил созданную тогда медиагруппу "Россия сегодня".
Журналист вспоминает, что предложение поступило внезапно: ему позвонили на мобильный телефон, когда он ехал на мотоцикле, и пригласили на встречу к президенту.
"Мы создаем медиагруппу "Россия сегодня", туда еще войдут РИА Новости и "Голос России", то есть иновещание на зарубеж. Вот я вижу вас руководителем", — сказал ему тогда Путин.
Острые вопросы журналист поднимает не только в авторских программах, но и задает их прямо своим собеседникам. В том числе и главам государств.
В марте 2024-го он взял большое интервью у Владимира Путина, которое попало на первые полосы большинства мировых СМИ.
На фото — Дмитрий Киселев и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Cиси на встрече в Каире.
На фото — Киселев и президент Сирии Башар Асад. Журналист взял интервью после завершения успешной наступательной операции сирийских и российских сил в Латакии и освобождения Пальмиры в 2016 году.
У Киселева много увлечений, в том числе мотоциклы. Признается честно: гоняет, но аккуратно. Считает, что Ducati Hypermotard — самый красивый мотоцикл в мире.
На фото — журналист за рулем багги "Чаборз" на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.
На фото — встреча с добровольцами, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе.
В 2003-м Киселев, большой любитель джаза, придумал фестиваль Koktebel Jazz Party.
Он проходит в крымском Коктебеле, в 2017-м гостем стал Владимир Путин.
На фото — Киселев с волонтерами после уборки бухты Тихой в Коктебеле во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.