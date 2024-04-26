https://ria.ru/20240426/kiselev-1942507513.html
Путин поздравил Киселева с 70-летием
Путин поздравил Киселева с 70-летием - РИА Новости, 26.04.2024
Путин поздравил Киселева с 70-летием
Президент России Владимир Путин в поздравлении с юбилеем генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:42
2024-04-26T14:42
2024-04-26T14:53
дмитрий киселев
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с юбилеем генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву отметил, что ответственная гражданская позиция и умение трудиться творчески помогают ему оставаться востребованным в профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 70-летием. Ответственная гражданская позиция, умение трудиться творчески, с полной отдачей на протяжении многих лет помогают вам оставаться востребованным в профессии, успешно руководить одним из крупнейших информагентств страны и мира, воплощать в жизнь содержательные новостные, просветительские проекты. Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания", - говорится в поздравлении. Президент пожелал Дмитрию Киселеву здоровья и реализации намеченных планов.Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели". Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня".Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.
https://ria.ru/20240426/kiselev-1942446829.html
https://ria.ru/20240313/intervyu-1932699772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий киселев, общество, россия, владимир путин
Дмитрий Киселев, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил Киселева с 70-летием
Путин отметил умение Киселева трудиться творчески и с полной отдачей
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с юбилеем генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву отметил, что ответственная гражданская позиция и умение трудиться творчески помогают ему оставаться востребованным в профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 70-летием. Ответственная гражданская позиция, умение трудиться творчески, с полной отдачей на протяжении многих лет помогают вам оставаться востребованным в профессии, успешно руководить одним из крупнейших информагентств страны и мира, воплощать в жизнь содержательные новостные, просветительские проекты. Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания", - говорится в поздравлении. Президент пожелал Дмитрию Киселеву здоровья и реализации намеченных планов.
Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве
. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет
). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК
). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели". Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня".
Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности
. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.