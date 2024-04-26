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Киселев рассказал, как на Украине под его окна приходили демонстранты - РИА Новости, 26.04.2024
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11:33 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/kiselev-1942449697.html
Киселев рассказал, как на Украине под его окна приходили демонстранты
Киселев рассказал, как на Украине под его окна приходили демонстранты - РИА Новости, 26.04.2024
Киселев рассказал, как на Украине под его окна приходили демонстранты
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в фильме на телеканале "Россия 1" рассказал, как во время работы на Украине его... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:33
2024-04-26T11:33
украина
дмитрий киселев
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр - РИА Новости. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в фильме на телеканале "Россия 1" рассказал, как во время работы на Украине его спрашивали, почему он говорит по-русски. Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет. "Под окна моей редакции приходили целые демонстрации и кричали там: "Киселев, выходи". Потому что я русский. Ну, я выходил к ним. Говорит: "Почему ты говоришь по-русски?" - сказал Киселев в фильме "Тот самый Киселев" в эфире телеканала "Россия 1". По словам Киселева, он видел "эту "оранжевую революцию" первую", произошедшую на Украине в 2004 году. "Она ослепляла людей, люди просто теряли себя и теряли свою страну, и я видел, как страна катится в пропасть", - рассказал Киселев. А Киселев как журналист настаивал на том, чтобы давать другую точку зрения. "Ну, мы же все европейцы. А если вы не даете вторую точку зрения, то это не по-европейски", - пояснил он. По словам Киселева, на майдане в 2004 году за его тело националисты обещали дать "звезду героя", потому что он русский.
https://ria.ru/20240426/yanukovich-1942446670.html
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украина, дмитрий киселев, в мире
Украина, Дмитрий Киселев, В мире
Киселев рассказал, как на Украине под его окна приходили демонстранты

Киселев рассказал, как на Украине его спрашивали, почему он говорит по-русски

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр - РИА Новости. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в фильме на телеканале "Россия 1" рассказал, как во время работы на Украине его спрашивали, почему он говорит по-русски.
Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет.
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11:19
"Под окна моей редакции приходили целые демонстрации и кричали там: "Киселев, выходи". Потому что я русский. Ну, я выходил к ним. Говорит: "Почему ты говоришь по-русски?" - сказал Киселев в фильме "Тот самый Киселев" в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Киселева, он видел "эту "оранжевую революцию" первую", произошедшую на Украине в 2004 году. "Она ослепляла людей, люди просто теряли себя и теряли свою страну, и я видел, как страна катится в пропасть", - рассказал Киселев.
А Киселев как журналист настаивал на том, чтобы давать другую точку зрения. "Ну, мы же все европейцы. А если вы не даете вторую точку зрения, то это не по-европейски", - пояснил он.
По словам Киселева, на майдане в 2004 году за его тело националисты обещали дать "звезду героя", потому что он русский.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Биография Дмитрия Киселева
02:27
 
УкраинаДмитрий КиселевВ мире
 
 
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