https://ria.ru/20240426/kiselev-1942449697.html

Киселев рассказал, как на Украине под его окна приходили демонстранты

Киселев рассказал, как на Украине под его окна приходили демонстранты - РИА Новости, 26.04.2024

Киселев рассказал, как на Украине под его окна приходили демонстранты

Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в фильме на телеканале "Россия 1" рассказал, как во время работы на Украине его... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:33

2024-04-26T11:33

2024-04-26T11:33

украина

дмитрий киселев

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр - РИА Новости. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в фильме на телеканале "Россия 1" рассказал, как во время работы на Украине его спрашивали, почему он говорит по-русски. Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет. "Под окна моей редакции приходили целые демонстрации и кричали там: "Киселев, выходи". Потому что я русский. Ну, я выходил к ним. Говорит: "Почему ты говоришь по-русски?" - сказал Киселев в фильме "Тот самый Киселев" в эфире телеканала "Россия 1". По словам Киселева, он видел "эту "оранжевую революцию" первую", произошедшую на Украине в 2004 году. "Она ослепляла людей, люди просто теряли себя и теряли свою страну, и я видел, как страна катится в пропасть", - рассказал Киселев. А Киселев как журналист настаивал на том, чтобы давать другую точку зрения. "Ну, мы же все европейцы. А если вы не даете вторую точку зрения, то это не по-европейски", - пояснил он. По словам Киселева, на майдане в 2004 году за его тело националисты обещали дать "звезду героя", потому что он русский.

https://ria.ru/20240426/yanukovich-1942446670.html

https://ria.ru/20240426/kiselev-1942025722.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, дмитрий киселев, в мире