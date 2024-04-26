https://ria.ru/20240426/kiselev-1942405107.html

Лукашенко поздравил Киселева с 70-летием

Лукашенко поздравил Киселева с 70-летием - РИА Новости, 26.04.2024

Лукашенко поздравил Киселева с 70-летием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T07:24

2024-04-26T07:24

2024-04-26T07:24

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий киселев

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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "Ваши широчайший кругозор, дар ораторства, критический взгляд на события и время, искусное владение мастерством журналистской дипломатии являются источником объективной информации и качественной аналитики для миллионов людей", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что в Белоруссии Киселева знают как настоящего профессионала, посвятившего жизнь отстаиванию интересов и продвижению в медиасреде образа и достижений современной российской государственности. "Искренне благодарен Вам за вклад в развитие общего информационного пространства Союзного государства и неизменно дружественную позицию в отношении Беларуси. Уверен, что плоды Вашего яркого таланта и многогранного опыта будут и в дальнейшем сплачивать наши братские народы", - отметил белорусский лидер. Лукашенко пожелал Киселеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и творческих успехов.

https://ria.ru/20240426/pozdravlenie-1942403663.html

https://ria.ru/20231209/pozdravlenie-1914654188.html

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белоруссия, александр лукашенко, дмитрий киселев