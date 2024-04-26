Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поздравил Киселева с 70-летием - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/kiselev-1942405107.html
Лукашенко поздравил Киселева с 70-летием
Лукашенко поздравил Киселева с 70-летием - РИА Новости, 26.04.2024
Лукашенко поздравил Киселева с 70-летием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T07:24
2024-04-26T07:24
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923396602_0:195:3197:1994_1920x0_80_0_0_ded35dabe6ec82cc76a170ca007c1e64.jpg
МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "Ваши широчайший кругозор, дар ораторства, критический взгляд на события и время, искусное владение мастерством журналистской дипломатии являются источником объективной информации и качественной аналитики для миллионов людей", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что в Белоруссии Киселева знают как настоящего профессионала, посвятившего жизнь отстаиванию интересов и продвижению в медиасреде образа и достижений современной российской государственности. "Искренне благодарен Вам за вклад в развитие общего информационного пространства Союзного государства и неизменно дружественную позицию в отношении Беларуси. Уверен, что плоды Вашего яркого таланта и многогранного опыта будут и в дальнейшем сплачивать наши братские народы", - отметил белорусский лидер. Лукашенко пожелал Киселеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и творческих успехов.
https://ria.ru/20240426/pozdravlenie-1942403663.html
https://ria.ru/20231209/pozdravlenie-1914654188.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923396602_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_e9b00e3338547a559c1f245c3dbe9eca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр лукашенко, дмитрий киселев
Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Киселев
Лукашенко поздравил Киселева с 70-летием

Лукашенко поздравил гендиректора "России сегодня" Киселева с юбилеем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
«
"Ваши широчайший кругозор, дар ораторства, критический взгляд на события и время, искусное владение мастерством журналистской дипломатии являются источником объективной информации и качественной аналитики для миллионов людей", - говорится в поздравлении.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Лавров поздравил Киселева с юбилеем
07:08
Лукашенко отметил, что в Белоруссии Киселева знают как настоящего профессионала, посвятившего жизнь отстаиванию интересов и продвижению в медиасреде образа и достижений современной российской государственности.
"Искренне благодарен Вам за вклад в развитие общего информационного пространства Союзного государства и неизменно дружественную позицию в отношении Беларуси. Уверен, что плоды Вашего яркого таланта и многогранного опыта будут и в дальнейшем сплачивать наши братские народы", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко пожелал Киселеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и творческих успехов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
9 декабря 2023, 07:00
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоДмитрий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала